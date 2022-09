Cristina Bălan, însărcinată a doua oară. Gabriel Bălan, soțul artistei: Ambele nume ale fetiței sunt date de pitici

"Am vrut să trecem de primele luni, Cristina are 41 de ani, și am vrut să ne asigurăm că este o sarcină viabilă și că e totul în regulă, după care, cumva, sincer vorbind, ne-a plăcut această intimitate, să-i spun așa! Nu am vrut să trâmbițăm pe subiect. Am vrut să ne bucurăm noi cât mai mult de veste, să fie doar pentru noi! Nu a fost chestie de superstiție, sarcina a decurs până acum mai mult decât foarte bine. Nu a avut niciun fel de probleme, grețuri sau chestii de genul ăsta, cunoscute, în general.

Chiar astăzi (n.r. ieri) a făcut 6 luni de sarcină, când a anunțat, de aceea am zis să facem acum public. Teoretic, ar trebui să nască pe 10 ianuarie, aceasta ar fi data estimată pentru naștere! Depinde! Noi ne dorim să fie ok și să ducă la termen sarcina, asta sperăm din tot sufletul. Până acum, a fost chiar o sarcină foarte ușoară. Nu a avut nici stări, oscilații mari, adică acum să fie fericită după care să pice în depresie, adică nu. Nu a simțit pofte nocturne sau știu eu. Până mai recent, era mai mult activă noaptea, dar în ultima vreme a început să fie activă mai toată ziua și toată noaptea", a spus Gabriel Bălan, soțul Cristinei, pentru ciao.ro.

Cum au primit vestea gemenii Toma și Matei

"Spre uimirea noastră, chiar au înțeles repede ce se întâmplă și că urmează să aibă o surioară. Ba chiar sunt foarte protectori cu ea, cu Cristina, au înțeles bine. Copiii copiază întotdeauna modelul părinților, după cum se știe. Și dacă m-au văzut pe mine că sunt mai protector cu ea și caut să o protejez și să o scap de anumite sarcini, ca să folosesc acest cuvânt, caută și ei să o protejeze mereu. Îi mai aud, "Hai, mami, mergi, nani!”, să se mai odihnească și ea.

"Ambele nume ale fetiței sunt date de pitici"

O pupă de fiecare dată pe burtică. Se mai întâmplă și pe stradă să vrea să o pupe și ei nu înțeleg de ce acasă pot ridica bluzița și pe stradă nu. În fiecare seară, înainte de culcare, ori le citim povești, ori le punem povești. De altfel, unul dintre numele surioarei este dat din poveștile pe care le ascultă. Mai erau niște desene pe care le urmăreau ei, se numeau Sofia.

Și asta a fost primul nume ales de ei, și ulterior, Nadeea. Avem niște prieteni foarte buni care au fost în vizită exact când am aflat despre sarcină și pe ea o cheamă Andreea și piticii noștri, pentru că au anumite deficiențe de vorbire, nu puteau să pronunțe acum 6 luni, când am aflat de sarcină, Andreea, și spuneau Nadeea. Nouă ne-a plăcut foarte mult cum sună Nadeea, că nu e nici Nadia, e altceva. Dacă tot au decis piticii acest nume, dacă va fi fetiță, o să îi spunem Nadeea! Ulterior am aflat că e fetiță și, iată, așa a rămas, așa s-a decis! Ambele nume ale fetiței sunt date de pitici", a mai spus Gabriel Bălan.

