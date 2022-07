"Făceau niște lucruri pe care nu le-am văzut în viața noastră". De ce și-a retras Cristina Bălan copiii de la școală: A început să devină un mediu nociv pentru ei.

"I-am retras de la școală, pentru că a început să devină un mediu nociv pentru ei. Dacă un adult nu știe să gestioneze o situație de genul acesta și începe să îi ferească pe copiii tipici de copiii speciali, atunci ei încep să se simtă izolați”, a declarat Cristina Bălan pentru Fanatik.

Artista a povestit că cei mici "încep să dezvolte o anumită atitudine, fără să aibă vreo vină neapărat” și a explicat că băieții ei nu sunt violenti, "dar, dacă văd violență, pot să o preia”.

"Făceau niște lucruri pe care nu le-am văzut în viața noastră"

"Dacă văd alți băieței că dau cu piciorul sau se hârjonesc și fac gesturi, le preiau și ei. Dar problema este că la un copil tipic se scuză lucrurile astea, că e copil. Dar la copilul special se spune că are o problemă de comportament”, a precizat Cristina Bălan.

"Ei veneau foarte nervoși de la școală, veneau și făceau niște lucruri pe care nu le-am văzut în viața noastră până la mediul acesta și atunci am vorbit cu psihologul copiilor, cu alte persoane avizate, am cerut păreri în dreapta și-n stânga și am decis să îi ținem acasă”, a declarat Cristina Bălan.

"Am luat manualele, reînvățăm și noi. Facem matematică, facem dezvoltare personală”, mai spus cântăreața.

"Ambii copii au luat-o la goană"

În 2019, Cristina Bălan a avut parte de un scandal monstru cu un poliţist, într-un parc din București.

"Am intrat în parc, am văzut primul loc de joacă, care era închis, am luat copiii de acolo, le-am spus că nu avem voie, au înțeles, am plecat mai departe. Apoi am văzut că urmează un spațiu foarte mare, unde le-am spus că pot fugi, că pot să alerge și ei bineînțeles că abia așteptau acest moment, așa că au alergat către celălalt loc de joacă. În acel moment, vă spun sincer, nu am crezut că și acela poate fi închis, pentru că efectiv eram cu gândul la ale mele, la copii. Ambii copii au luat-o la goană către locul de joacă, însă unul s-a râzgândit și s-a pus pe burtă, pe marginea bazinului cu apă care înconjoară acel loc de joacă. Celălalt era foarte, foarte hotărât și s-a dus direct pe pod, l-a trecut și s-a dus în parc.

Eu a trebuit să aleg în acel moment înspre care mă duc. Am considerat că cel care stă pe burtă, pe marginea bazinului, cu mânuța în apă este în pericol imediat de a cădea acolo, neconștientizând că se poate întâmpla asta. Am preferat să-l iau pe el și să-l las pe celălalt să se ducă spre un loc de joacă, chiar dacă este închis", a declarat Cristina Bălan, în direct la B1 TV.

"Polițista a crezut că fac mișto de ea"

"A venit o doaamnă polițist prima dată, iar peste pod îmi striga că trebuie să plec, lucru pe care eu i l-am confirmat, știam, eram exasperată deja la acel moment, pentru că eu încercam deja de ceva vreme să conving copiii că trebuie să plecăm. Știam că nu avem voie acolo, nu am negat, nu am spus că eu meritam, că ai mei copii speciali trebuiau să stea în parc. Eu strigam la doamna polițist, care nu voia să se apropie, stătea acolo peste pod și mă tot soma să plec, iar eu încercam să-i explic că nu am cum! Nu aveam cum să execut ordinul în acel moment, lucru care a deranjat-o pe ea. În momentul în care i-am spus că am o situație specială, am doi copii cu sindrom Down, probabil a crezut că glumesc sau că fac mișto de ea. De ce? Din reacția ei s-a înțeles că nu mă ia în serios. A început să spună lucruri de genul: da, și eu am copii, ce, nu poți să-i iei de acolo? Hai odată! Plecați! Unde ți-e autorizația de părinte...

Nu aveam buletinul la mine pentru că era pur și simplu o oprire neplanificată, de dragul copiilor care vedeau copii în alte parcuri și ieșind de la o oră de terapie, am considerat că ar merita o recompensă, adică o joacă", a completat ea.

