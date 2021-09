Cristiano Ronaldo, revoluţie în BUCĂTĂRIA lui Manchester United. Meniul lui CR7, adoptat şi de ceilalţi jucători

Cristiano Ronaldo, şeptarul lui Manchester United, nu a venit doar cu golurile la noua echipă, ci şi cu dieta care îl ajută să se menţină la nivel înalt, deşi are 36 de ani.

Conform The Sun, citaţi de givemesport.com, Cristiano Ronaldo le-a dat deja bucătarilor de la Manchester United o listă cu mâncărurile sale preferate, printre ele figurând şi o tocană portugheză tradiţională, numită Bacalhau.

Făcută din cod sărat şi ouă, această mâncare este în topul preferinţelor lui Cristiano Ronaldo şi se pare că a început să le placă şi coechipierilor săi.

"Îi mai place şi caracatiţa, dar cei mai mulţi colegi de-ai săi nu vor mânca asta, chiar dacă evident are efecte benefice pentru CR7. Cristiano are mare grijă şi pune accent pe proteine, mâncând şuncă, ouă, avocado, iar bucătarii îl ajută să păstreze şi un pic din gustul de acasă. În plus, se pare că Ronny va încerca să îi convingă şi pe colegii săi să mănânce preparate portugheze, chiar dacă unii au sperat să fie vorba de pui sau lucruri de genul ăsta", a transmis o sursă din interiorul clubului.

Declaraţiile vin la câteva săptămâni după ce Cristiano Ronaldo i-a convins pe colegii săi să renunţe la desert prin puterea exemplului.

"Vinerea, la hotel, după cină, jucătorii primesc şi ceva desert, o plăcintă cu mere, sau o negresă. Niciunul dintre jucători nu s-a atins de plăcinta de mere, sau de negresă, pentru că toată lumea aştepta să vadă ce are Cristiano în farfurie. Evident că avea numai lucruri sănătoase, aşa că toţi jucătorii i-au urmat exemplul", a mai spus sursa.

Ronaldo, cel mai rapid de pe teren şi la 36 de ani

Atacantul portughez Cristiano Ronaldo continuă să impresioneze şi la 36 de ani, fiind cel mai rapid jucător de pe teren la meciul câştigat de echipa sa, Manchester United, pe terenul formaţiei West Ham United (scor 2-1), în campionatul de fotbal al Angliei, informează L'Equipe.



Ronaldo, autorul golului egalizator al echipei sale, a fost înregistrat cu 32,51 km/h în timpul unuia dintre sprinturile sale din timpul meciului de la Londra, a anunţat Manchester United pe site-ul său oficial.



Cvintuplul câştigător al Balonului de Aur s-a dovedit astfel cel mai rapid fotbalist în întâlnirea respectivă, depăşindu-l pe coechipierul său Aaron Wan-Bissaka (32,41 km/h) şi pe Jarrod Bowen de la West Ham (31,29 km/h).