Cristiano Ronaldo, devastat. De ce a izbucnit în lacrimi pe teren / VIDEO

Cristiano Ronaldo a fost devastat de reușita Serbiei. După fluierul final starul portughez a izbucnit în plâns. Vedeta lui Manchester United mai are o șansă de a juca la CM 2022, Portugalia având de disputat barajul.

VIDEO

Serbia s-a calificat la Cupa Mondială de fotbal din 2022, după o victorie dramatică la Lisabona, 2-1 cu Portugalia, duminică seara, în ultimul meci, decisiv, din Grupa A a preliminariilor. Seleccao a deschis scorul rapid, prin Renato Sanches (2), apoi Dusan Vlahovic a ratat şansa egalării (12), trimiţând mingea în bară.

Serbia a egalat prin Dusan Tadic (33), iar golul victoriei a fost marcat de Aleksandar Mitrovic (90), cu o lovitură de cap, din centrarea aceluiaşi Tadic. Portugaliei îi era suficient egalul pentru a obţine calificarea directă, în timp ce Serbia era obligată să câştige. Acum Portugalia va fi nevoită să joace la baraj.

Amintim faptul că Cristiano Ronaldo a fost zilele trecute protagonistul unui gest frumos, uman, după meciul cu Irlanda din preliminariile CM 2022.

O fetiță irlandeză și-a împlinit visul după ce a pătruns ilegal pe suprafața de joc a stadionului din Dublin, la finalul meciului Irlanda - Portugalia. Addison Whelan a primit tricoul idolului ei, Cristiano Ronaldo.

Fetița, în vârstă de 11 ani, a ajuns pe prima pagină a publicațiilor după ce a intrat pe teren la finalul meciului și s-a îmbrățișat cu starul portughez.

'Le-a zis să mă lase în pace'

'Am fost amendată, dar nu e o problemă, o va plăti tata! Am sărit gardul, eram în rândul al doilea. Am reușit să trec și apoi am fugit spre teren, urmărită de stewarzi. Apoi, am văzut alți doi care veneau dintr-o parte, dar am continuat să alerg. Și am început să țip, să strig numele lui Cristiano Ronaldo. Iar el era cu spatele la mine, s-a întors și le-a zis să mă lase în pace.

"Poți să-mi dai tricoul? Te rog, te rog. Sunt o mare fană a ta!"

Eu tot îi strigam numele, el s-a apropiat. Eram deja panicată, plângeam și și i-am spus: "Poți să-mi dai tricoul? Te rog, te rog. Sunt o mare fană a ta! Tata a fost șocat să vadă ce se petrece', a spus fetița de 11 ani.

Cristiano Ronaldo a reușit să o liniștească pe fetița care joacă și ea fotbal. Addison Whelan s-a întors la locul ei din tribună, fiind extrem de mândră și fericită pentru cadoul primit de la starul portughez. VEZI VIDEO AICI!

Cristiano Ronaldo este cunoscut şi pentru acţiunile sale filantropice, nu numai pentru calităţile fotbalistice. Portughezul îşi va scoate la licitaţie tricourile sale din meciurile cu Tottenham şi Manchester City.

