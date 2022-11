Cristiano Ronaldo, acuzații grave la adresa antrenorului ten Hag de la Manchester United: Cred că a făcut-o deliberat!

Pe 19 octombrie, cvintuplul 'Balon de Aur', care era rezervă pe foaia de meci, a refuzat să intre pe teren şi a părăsit prematur stadionul Old Trafford, unde partenerii săi s-au impus cu 2-0 în faţa lui Spurs.

Conducerea clubului a reacţionat suspendându-l pentru următorul meci, împotriva lui Chelsea. În ultima parte a interviului exploziv acordat lui Piers Morgan, moderatorul vedetă al canalului TalkTV, difuzat joi seara, internaţionalul portughez (37 ani) a revenit asupra acestui eveniment, descriind tensiunile dintre Manchester United şi el.

'Eu cred că el a făcut-o deliberat', a spus Ronaldo legat de decizia lui ten Hag de a-l nu titulariza în acea zi. 'M-am simţit provocat. Nu am respect pentru el, pentru că el nu arată niciun respect pentru mine', a adăugat Ronaldo.

'Eu cred că a fost o strategie din partea unui club pentru a mă face să reacţionez în acea manieră. Am fost foarte, foarte, foarte decepţionat de comunicarea de la Manchester United'.

La rândul său, fostul fundaş Gary Neville crede că Manchester United ar trebui să anuleze contractul lui Cristiano Ronaldo în următoarele zile, după criticile dure ale portughezului la adresa antrenorului Erik ten Hag.

Cristiano Ronaldo a afirmat că Manchester United l-a trădat şi simte că este forţat să plece de la clubul englez, a cărui decădere a început după retragerea lui Alex Ferguson de la conducerea tehnică.

Cristiano Ronaldo, cel mai bun marcator al naţionalei Portugaliei (117 goluri în 191 de meciuri), participă la Cupa Mondială din Qatar, urmând să debuteze pe 24 noiembrie cu Ghana, în Grupa H, din care mai fac parte Uruguay şi Coreea de Sud.

Cristiano Ronaldo a vorbit despre moartea tragică a fiului său nou-născut la începutul acestui an. Ronaldo și partenera lui, Georgina Rodriguez, au anunțat că așteptau gemeni – un băiat și o fată – în octombrie 2021. Din păcate, însă, băiatul, Angel, a murit în timpul nașterii, în luna aprilie a acestui an. Fetița, Bella, a supraviețuit, scrie Insider.



Vorbind public despre moartea lui Angel pentru prima dată, Ronaldo a spus într-un interviu: "Este probabil cel mai dificil moment din viața mea de când a murit tatăl meu. Când ai un copil, te aștepți ca totul să fie normal, iar când ai această problemă, e greu. Ca ființe umane, eu și Georgina, am avut momente destul de grele, pentru că nu înțelegem de ce ni s-a întâmplat. A fost greu, să fiu sincer, a fost foarte, foarte greu de înțeles ce se întâmplă în acea perioadă de viața noastră".

Ronaldo a adăugat că a fost extrem de dificil să facă față emoțiilor conflictuale de a avea un copil mort și altul să supraviețuiască.



"Nu m-am simțit niciodată fericit și trist în același moment. Nu m-am simțit niciodată. Este greu de explicat. Atât de greu. Este, nu știi dacă plângi, nu știi dacă zâmbești pentru că este ceva la care nu știi cum să reacționezi. Nu știi ce să faci ca să fiu sincer. Și, desigur, îmi amintesc foarte bine că arătam — nu știu cuvântul care să definească ceea ce am simțit în acel moment. Dar sunt sentimente nebunești, e o emoție nebună", a spus el.

