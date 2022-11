Cristiano Ronaldo, mărturii dureroase despre moartea fiului său: Cel mai dificil moment din viața mea

Cristiano Ronaldo a vorbit despre moartea tragică a fiului său nou-născut la începutul acestui an. Ronaldo și partenera lui, Georgina Rodriguez, au anunțat că așteptau gemeni – un băiat și o fată – în octombrie 2021. Din păcate, însă, băiatul, Angel, a murit în timpul nașterii, în luna aprilie a acestui an. Fetița, Bella, a supraviețuit, scrie Insider.



Vorbind public despre moartea lui Angel pentru prima dată, Ronaldo a spus într-un interviu: "Este probabil cel mai dificil moment din viața mea de când a murit tatăl meu. Când ai un copil, te aștepți ca totul să fie normal, iar când ai această problemă, e greu. Ca ființe umane, eu și Georgina, am avut momente destul de grele, pentru că nu înțelegem de ce ni s-a întâmplat. A fost greu, să fiu sincer, a fost foarte, foarte greu de înțeles ce se întâmplă în acea perioadă de viața noastră".

Ronaldo a adăugat că a fost extrem de dificil să facă față emoțiilor conflictuale de a avea un copil mort și altul să supraviețuiască.



"Nu m-am simțit niciodată fericit și trist în același moment. Nu m-am simțit niciodată. Este greu de explicat. Atât de greu. Este, nu știi dacă plângi, nu știi dacă zâmbești pentru că este ceva la care nu știi cum să reacționezi. Nu știi ce să faci ca să fiu sincer. Și, desigur, îmi amintesc foarte bine că arătam — nu știu cuvântul care să definească ceea ce am simțit în acel moment. Dar sunt sentimente nebunești, e o emoție nebună", a spus el.

Ronaldo şi Maguire de la Manchester United, cei mai abuzaţi jucători pe Twitter

Atacantul echipei Manchester United, Cristiano Ronaldo şi coechipierul acestuia, Harry Maguire, au fost cei mai abuzaţi jucători pe Twitter sezonul trecut, potrivit unui raport publicat de institutul Alan Turing şi Ofcom, scrie Reuters.

Conform studiului, aproape trei sferturi din fotbaliştii din Premier League au primit mesaje abuzive, iar unii dintre ei au primit chiar zilnic.

Au fost analizate, printr-un algoritm special, 2,3 milioane de mesaje adresate jucătorilor din Premier League în primele cinci luni ale sezonului trecut. Au fost identificate 60.000 de postări considerate abuzive, 68% dintre jucătorii din Premier League primind cel puţin un mesaj în această perioadă, iar unul din 14 a primit mesaje abuzive zilnic.

Astfel, Ronaldo a primit 12.520 de tweet-uri abuzive în timp ce Maguire a primit 8.954, pe locul trei fiind Marcus Rashford, tot de la Manchester United, care a primit 2.557. Vezi mai mult AICI.

Cristiano Ronaldo s-a luat la trântă cu un adversar, în timpul meciului Aston Villa - Manchester United

Cristiano Ronaldo s-a îmbrâncit cu Tyron Mings. Cei doi fotbaliști au fost despărțiți înainte de a avea loc o bătaie generală.

În minutul 60 al confruntării dintre Aston Villa și Manchester United, fundașul gazdelor, Tyron Mings, i-a făcut un marcaj extrem de strâns lui Ronaldo chiar și după ce faza de atac a lui United s-a sfârșit.

Cristiano Ronaldo a fost foarte furios și l-a prins și el în brațe pe Mings, iar cei doi au fost foarte aproape de a se lua la trântă. Vezi video AICI.

