Cristiano Ronaldo a rămas oficial fără antrenor la Al-Nassr, după plecarea lui Rudi Garcia. Mourinho este așteptat la clubul saudit / Video

'Al-Nassr anunţă că antrenorul principal Rudi Garcia a părăsit clubul printr-o înţelegere amiabilă', a scris echipa saudită pe contul său de Twitter. De asemenea, conducerea grupării a menţionat că momentan de pregătirea primei echipe se va ocupa croatul Dinko Jelicic, actual antrenor la Under-19.

Conform presei sportive din această ţară, Rudi Garcia nu a mai fost dorit pe banca tehnică din cauza rezultatelor nesatisfăcătoare ale echipei şi a neînţelegerilor cu unii jucători.

Cotidianul AS scria miercuri că portughezul Jose Mourinho este dorit în postul de antrenor al echipei de fotbal Al-Nassr. Al-Nassr a remizat duminică în liga saudită (0-0 cu Al Feiha), în urma căreia s-a distanţat la trei puncte de liderul Al-Ittihad.

Pentru a-l convinge pe Mourinho, conducătorii lui Al-Nassr sunt dispuşi să-i plătească antrenorului lusitan un salariu de 100 de milioane de euro pentru doi ani de contract, precizează sursa citată. Marele inconvenient îl reprezintă însă faptul că 'The Special One' se află în acest moment în plin final de sezon cu actuala sa echipă, AS Roma, şi are ca obiectiv calificarea în viitoarea ediţie a Ligii Campionilor, precum şi câştigarea Europa League.

În plus, Mourinho a declarat recent că dorinţa sa este aceea de a continua la gruparea de pe Stadio Olimpico, adaugă AS. Fotbalul din Arabia Saudită a declanşat în ultima perioadă o adevărată 'vânătoare' de vedete ale fotbalului.

După ce Al-Nassr a reuşit să-l transfere pe portughezul Cristiano Ronaldo, primul superstar al fotbalului mondial care a venit să joace în această ţară din Orientul Mijlociu, rivala Al-Hilal i-a pus pe masă un contract de 400 de milioane de euro argentinianului Lionel Messi, pentru a-l convinge să vină să joace împotriva fostului său rival din Primera Divison, scrie Agerpres.

