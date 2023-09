Cristian Plută, directorul adjunct de la ASSMB, acuzat că a primit 20.000 euro într-o pungă la restaurant

Detalii despre cazul de corupţie de la ASSMB apar în referatul prin care DNA solicită în instanţă arestarea preventivă a patru persoane implicate în acest caz, respectiv Cristian Plută, George Mirel Cristescu, omul de afaceri Dumitru Alexandru Paul şi Silviu Stăncilă (intermediar).

Potrivit unor surse judiciare, cea care l-a denunţat pe Cristian Plută este Oana Sivache, şefa ASSMB, care este martoră în dosar. Conform referatului, în luna aprilie, martora a fost abordată de Cristian Plută, care i-a spus că are nevoie de bani pentru a-şi construi o casă, iar sumele necesare urmau să vină dintr-un contract de reparaţii pentru toate spitalele din subordine, unde intenţiona să perceapă de la firmele de construcţii un 'comision' de 10%.

Ulterior, Plută i-a spus că este în căutarea unui manager pentru Spitalul Colentina şi are o persoană dispusă să plătească 20.000 euro pentru acel post. De asemenea, el i-a promis că va împărţi cu ea cei 20.000 de euro, urmând ca intermediarul Silviu Stăncilă şi noul director al spitalului să primească şi ei bani din contractele spitalului. Ca măsură de precauţie şi pentru a se proteja, femeia a înregistrat convorbirile cu Plută, iar aceste înregistrări au fost predate la DNA.

Cu aprobarea instanţei, procurorii au înregistrat convorbirile purtate de Silviu Stăncilă şi Cristian Plută. Din interceptări, rezultă că Plută urmărea să obţină bani şi din fraudarea contractelor de achiziţii de la Spitalul Colentina.

După numirea lui George Mirel Cristescu în funcţia de manager al Spitalului Colentina, are loc o întâlnire pe 19 iunie, într-un restaurant din Capitală, unde participă noul director al spitalului, Cristian Plută şi Oana Sivache. Femeia le-a descris procurorilor cum a decurs întâlnirea.

Astfel, George Mirel Cristescu a venit cu o geantă din piele şi o sacoşă de cadou din carton de culoare deschisă, pe care le-a aşezat jos în stânga sa între el şi Cristian Plută. La un moment dat, Cristescu s-a ridicat de la masă şi a luat geanta-diplomat de lângă scaun şi a indicat cu mâinile sacoşa din carton, lăsată lângă scaunul pe care se afla aşezat Plută.

Cristian Plută a luat sacoşa din hârtie, iar femeia l-a întrebat dacă acolo sunt bani. El a răspuns pe un ton scăzut 'sunt 20.000 de euro'. Femeia a replicat: '20.000 de euro. Pentru ce?', iar Plută a răspuns: 'Pentru ce am vorbit'.

Apoi, Plută a scos un plic alb din sacoşă, l-a rupt şi i-a arătat femeii două teancuri cu bancnote în euro, legate fiecare la mijloc cu bandă albă din hârtie. După ce s-a uitat la cele două teancuri, Plută a luat unul dintre ele, i-a cerut să deschidă geanta şi a pus un teanc în geantă. Declaraţia femeii se coroborează cu o înregistrare ambientală: CRISTESCU: V-am pus. Uitaţi, aveţi aici! Eu am plecat şi atunci aştept orice când îmi ziceţi, orice, imediat am declanşat. Bine! PLUTĂ: Bine! CRISTESCU: Sărut mâna! PLUTĂ: Numai bine! (...): Ce avem acolo? Ce avem, mă!? PLUTĂ: Stai, mă! (...): Zi, Plută! PLUTĂ: Boss, omu' e O.K., asta spun, e... (...): Ce avem în pungă? 20.000? Pentru? PLUTĂ: Păi... (...): Eu am crezut că ţi i-a dat deja sau că urmează să-i dea. PLUTĂ: Hai, mă! Eu las lucrurile să curgă elegant, şefa! (...): Da, mă, da' hai că vorbim noi între noi acum. Vine omu' cu 20.000 aici! Eu mă simt prost. Deci, fii atent că îmi bate inima! Nu, deci eu mă simt prost rău de tot. L-am mai şi (cuvânt obscen). PLUTĂ: Ăsta este omu'. Joacă în echipă. (...) Dar acolo e prea mare colcăiala la spitalul ăla şi ăla l-a lăsat de (...) Tu îmi ziceai că e tovarăş. În aceeaşi zi, femeia s-a dus la DNA şi a predat procurorilor un pachet compus din 100 de bancnote în cupiuri de 100 euro, suma primită de la Plută, potrivit Agerpres.

