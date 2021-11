Cristi Bălgrădean, după o nouă înfrângere în Europa a lui CFR Cluj: Probabil acolo s-a rupt

”Într-adevăr am luat un gol foarte repede și probabil că acolo s-a rupt, dar au mai avut ocazii pe parcursul jocului, am avut și noi ocazia aia mare a lui Cipri (n.r.- Deac), șutul ăla bară, poate-poate meritam un punct, dar na. Poate acum sunt subiectiv, o să revedem meciul și nu vreau să spun prostii.

Alkmaar a fost de la început principala candidată la primul loc, i-am vizionat, știam ce pot, au avut și avantajul terenului propriu, suporteri în spate, o atmosferă senzațională. Din păcate, la noi nu se mai poate.

Gazonul impecabil, noi am încercat să jucăm jocul nostru, acum nu ne rămâne decât să ne gândim la meciul de duminică, cu Dinamo. Este cea mai slabă prestație europeană a CFR-ului, mai sunt două meciuri în grupă, șansele sunt foarte mici, dacă reușim să învingem în ambele jocuri, putem spera la calificare. Dar șansele sunt mici.

Atmosfera în vestiar nu are cum să fie bună după ce pierzi, e normal, e dezamăgire, dar nu ne rămâne decât să trecem peste acest joc”, a declarat Cristi Bălgrădean, la finalul meciului, potrivit sport.ro.

Dan Petrescu: Alkmaar poate câştiga Conference League

„Am jucat cu cea mai bună echipă din grupă, cu o echipă care poate câștiga acest trofeu. De când sunt eu la CFR, echipa asta mi s-a părut cea mai bună, chiar dacă am jucat cu Sevilla, cu Rennais, cu Celtic. Mi se pare la fel ca Slavia Praga, poate chiar mai buni.

Cred că băieții nu s-au făcut de râs, au început rău, am luat un gol.. dacă era VAR sigur ar fi fost anulat. Am echilbirat jocul, nu au mai avut decât o ocazie. Ne-am grăbit la finalizare. Repriza a doua, pe final, dacă Păun e atent și nu dă pasă acolo, singur cu portarul, iar Ciprian are noroc, în loc de bară să fie gol. De acolo au făcut 2-0. E greu când pierzi două meciuri la rând cu Alkmaar. Eu cred că meritam un egal în aceste două meciuri.

O echipă incredibilă, cu jucători tineri, dar eu zic că nu ne-am făcut de râs. În continuare suntem încă în viață pentru locul doi. Trebuie să câștigăm ambele meciuri. Eu așa ceva nu am văzut, cum se lipea mingea de ei. Fizic am arătat bine, îmi dă speranțe pentru viitor, pentru campionat și meciurile următoare. Ei acasă așa au bătut toate meciurile, doar cu Eindhoven, au câștigat 6 din 7. Dacă în minutul 88 dai bară, normal că ai un regret. Mai avem șanse, asta e important. Sunt convins că Alkmaar va juca serios ultimele două meciuri, am vorbit și cu antrenorul și mi-a zis că ei joacă să câștige”, a declarat Dan Petrescu la finalul meciului.