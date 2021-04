Covid-19. Precizare despre documentul cu privire la înmormântări. Opaschi: Mai e nevoie de o singură semnătură

„Fac precizarea că noi am creat o platformă de dialog în format video conferință, ne întâlnim cu cultele lunar și cu autoritățile statului implicate în combaterea virusului. În cadrul acestor întâlniri, reprezentanții cultelor au susținut necesitatea modificării măsurilor dispuse în anexa ordinului ministrului Sănătății din 7 aprilie cu privire la înmormântarea persoanelor decedate din cauza coronavirusului. Cultele au reclamat și faptul că înmomântarea nu se face cu respectarea voinței familiei decedatului și a ritualului cultului de care aparține decedatul. Am preluat propunerile cultelor, am formulat modificările astfel încât să respecte propunerile cultelor, dar și terminologia specifică din domeniul libertății religioase”, a spus Victor Opaschi, marți, la Antena 3.

„Aceste propuneri le-am discutat și la reuniunea cu premierul din 25 martie, cu reprezentanții și conducătorii tuturor cultelor din țară. În momentul de față, aceste modificări și completări ale ordinului se află în circuitul de avizare la compartimentele de specialitate ale Ministerului Sănătății. Asta e ceea ce pot să vă spun în momentul de față. Aș vrea să fac o precizare: ați menționat că pe acest ordin se află semnăturile mai multor miniștri, membri ai Cabinetului, mai puțin a ministrului Sănătății. Nu! E un ordin doar al ministrului Sănătății! Dacă sunt la curent și sunt informat corect, în momentul de față, mai e nevoie de o singură semnătură la Institutul Național de Sănătate Publică”, a spus acesta.

Ulterior, „trebuie publicat în Monitorul Oficial și intră în vigoare”, a mai spus acesta.