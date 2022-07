Coşmarul CFR-ului, o nouă calificare. Pyunik Erevan merge în turul III din Liga Campionilor

Campioana Armeniei a eliminat Dudelange, din Luxemburg, cu 4-2 scor general. După ce în meciul tur Dudelange câştigase cu 1-0, armenii s-au mobilizat şi la retur au câştigat cu 4-1.

În faza următoare, Pyunik Erevano o va întâlni pe campioana Serbiei, Steaua Roșie Belgrad.

Patronul CFR Cluj, Ioan Varga, probleme medicale după eliminarea din Liga Campionilor

Tensiunea a fost uriaşă după eliminarea celor de la CFR Cluj din Liga Campionilor de către Pyunik Erevan. Patronul Ioan Varga a avut chiar probleme medicale.

”Discutăm la cald acum, apreciez înțelegerea finanțatorului principal de a nu lua decizii la cald. Încercăm să avem discuții, să găsim explicații. E greu să vorbesc acum, dar nu trebuie să fugim. O să discutăm cu Dan Petrescu, l-am lăsat să se calmeze.

Ne-am întâlnit astăzi cu finanțatorul, nu știu cum de are atâta răbdare. Am discutat despre următorul transfer, al portarului. Stăteam și mă uitam la el și nu-mi venea să cred că are atâta putere. Supărarea a fost atât de mare încât a avut anumite neplăceri medicale. Nu s-a simțit foarte bine.

Consecințe (n.r. în privința băncii tehnice) pot apărea oricând, mai așteptăm câteva zile. Pentru noi e important ca finanțatorul clubului să revină alături de noi, să fie apt din punct de vedere medical. Supărarea a fost atât de mare pentru că a pus suflet”, a declarat Cristi Balaj, la Fotbal Club, de la Digi Sport.

Dan Petrescu a spus când va pleca de la CFR Cluj: Am geanta făcută

Dan Petrescu a fost la un pas să fie demis de CFR Cluj după eliminarea din Liga Campionilor, în faţa celor de la Pyunik Erevan.

Întrebat dacă s-a gândit la demisie după meciul cu armenii, antrenorul clujenilor a negat categoric.

”Nu! În niciun caz!

Clar, obiectivul e să ajungem în grupe. Dacă ajungem în grupe şi avem parcurs bun în campionat, ne putem reveni. Oricine e antrenor aici e sub presiune, inclusiv Dan Petrescu, inclusiv dacă vine Mourinho.

Preşedintele clubului, Balaj, mi-a zis să stau liniştit, să-mi fac treaba”, a spus Petrescu.

”Vom ajunge unde ne dorim, adică în grupele Conference League şi vom câştiga campionatul. Eu sunt convins de asta, cu grupul care e acum. Sincer, a fost şi drumul ăsta până la Arad, cinci ore cu autocarul, care a fost prea mult….

Să nu uităm lucrurile bune pe care le-am făcut aici, în perioada în care am stat. În Europa, cu mine antrenor, au fost rezultate excelente, niciodată slabe. Rezultate foarte bune, care au adus foarte mulţi bani clubului.

Dacă clubul are încredere în Dan Petrescu, ştiţi că până la urmă rezultatele vor veni. Rezultatele vor veni 100%, cât timp voi fi aici”, a mai spus Petrescu.

Dan Petrescu a spus, totuși, și cum se poate despărți de CFR Cluj.

”Eu nu voi pleca de aici, decât poate în momentul în care nu mai avem şanse la Europa, la grupe.

N-are ce să mă deranjeze, sunt obişnuit cu această meserie. E posibil orice la fotbal, poate când ies de aici, să zică: ’Vezi, că trebuie să pleci!’. Eu am geanta făcută.”, a mai spus Petrescu.

'E foarte greu de înţeles ce s-a întâmplat. Băieţii s-au bătut, au încercat... a fost un meci echilibrat, deşi parcă noi am avut mai multe ocazii. Ei au ratat şi un penalty şi credeam că acolo se termină meciul. Sunt foarte supărat şi trist, e greu să îmi găsesc cuvintele. E cea mai mare dezamăgire a mea la CFR Cluj această eliminare. Practic nici n-am pierdut dubla, am făcut 0-0 şi 2-2, dar la penalty-uri n-am câştigat niciun meci în carieră, parcă sunt blestemat.', a spus Petrescu după meciul cu Pyunik.

