Copilăria care schimbă o țară: De ce contează integrarea timpurie în comunitatea educațională

Studiile internaționale sunt clare: cu cât un copil este introdus mai devreme într-un mediu educațional structurat, cu atât are șanse mai mari la o dezvoltare cognitivă, emoțională și socială echilibrată.

O fereastră unică de oportunitate

Primele 1000 de zile din viața unui copil — de la concepție până la vârsta de doi ani — sunt considerate cruciale pentru dezvoltarea creierului. Potrivit cercetătorilor de la Harvard Center on the Developing Child, rețelele neuronale se formează într-un ritm fără precedent în această perioadă. Expunerea timpurie la limbaj, reguli sociale, jocuri și activități educaționale are un impact direct asupra capacității de învățare viitoare, a reglării emoționale și a relaționării cu ceilalți.

Finlanda, lider european în educație, promovează integrarea în sistemul preșcolar de la vârste fragede, cu un accent puternic pe joc și socializare. Rezultatele? Rata abandonului școlar este una dintre cele mai mici din lume, iar copiii finlandezi sunt recunoscuți pentru echilibrul lor emoțional și nivelul înalt de alfabetizare funcțională.

În Franța, educația preșcolară este obligatorie de la 3 ani. Studiile arată că această măsură a dus la o reducere considerabilă a decalajelor educaționale între copiii din medii socio-economice diferite. În Marea Britanie, programul Sure Start oferă sprijin integrat pentru părinți și copii mici, combinând educația timpurie cu servicii sociale și de sănătate, dovedindu-se eficient în creșterea șanselor copiilor vulnerabili.

România: provocări și pași înainte

În România, accesul la educația timpurie este încă inegal. Potrivit datelor Eurostat, doar aproximativ 60% dintre copiii între 3 și 6 ani sunt integrați în sistemul de învățământ preșcolar, față de o medie europeană de peste 90%. În cazul copiilor sub 3 ani, procentul este și mai mic. Lipsa locurilor în creșe și grădinițe, mai ales în orașele mari, reprezintă un obstacol major, la care se adaugă infrastructura învechită și subfinanțarea cronică a acestui segment educațional. Și totuși, unele administrații locale încep să înțeleagă că dezvoltarea unui copil începe cu spațiul în care este primit.

Sectorul 3 al Capitalei oferă deja un exemplu pentru că în ultimii administrația locală a dublat numărul locurilor disponibile la creșe și grădinițe, prin construirea de corpuri de clădire noi, moderne, și dotarea acestora la standarde europene. Mai mult, Sectorul 3 organizează în fiecare vară programe dedicate preșcolarilor și școlarilor, oferindu-le activități recreative și educaționale într-un mediu supravegheat, chiar și în timpul vacanței. Aceste inițiative nu doar că vin în sprijinul părinților, dar contribuie și la continuitatea educațională atât de necesară în primii ani de viață.

