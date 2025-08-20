Contraindicații implant dentar: Află care sunt acestea

Zâmbetul tău este cartea ta de vizită. Nu poți ieși în lume oricum, nu te poți afișa cu un zâmbet lipsit de strălucire, mai ales dacă te învârți în cercuri înalte. Și până la urmă... contează și părerea ta despre tine. Îți place ce vezi în oglindă?
Implantul dentar poate fi soluția salvatoare pentru tine. Este una dintre cele mai eficiente modalități de înlocuire a dinților lipsă. Oare există contraindicații pentru implant dentar?
Deși majoritatea cazurilor clinice se soldează cu rezultate foarte bune, nu oricine poate beneficia de un plan de tratament cu implant dentar. Sunt anumite situații sau afecțiuni care te împiedică să obții zâmbetul mult dorit pe această cale. Din nou, sunt cazuri rare, dar ele există și este important să cunoști acest subiect.
Implantul dentar este un dispozitiv medical de mici dimensiuni. Are forma unui șurub și este confecționat din materiale biocompatibile. Rolul acestuia este de a înlocui rădăcina dintelui pierdut, susținând coroana dentară, puntea sau proteza mobilizată. După inserarea implantului în os, urmează perioada de osteointegrare – o perioadă crucială pentru succesul planului de tratament. Durează între 4 și 6 luni ca implantul dentar să fuzioneze cu osul. Iată și avantajele:
Contraindicațiile pentru implantul dentar se împart în două mari categorii – absolute și relative. Le analizăm pe rând și tragem concluziile la final.
Contraindicații absolute pentru implant dentar
În aceste cazuri, implantul nu este recomandat deloc. Aici riscurile depășesc beneficiile. Iată contraindicațiile absolute:
Contraindicații relative pentru implant dentar
Contraindicațiile relative nu exclud total posibilitatea de a beneficia de implant dentar. Este o discuție mai amplă aici. Se recomandă tratament prealabil și o monitorizare atentă. De asemenea, planul de tratament se adaptează nevoilor specifice, printr-o legătură puternică între medicul stomatolog și celălalt medic specialist – cel care ține boala sun control. Iată contraindicațiile:
În concluzie, fiecare pacient trebuie să treacă printr-o evaluare medicală detaliată înainte de a se lua decizia finală. Succesul planului de tratament depinde de răspunsul organismului. Mergi la clinică și vezi dacă pentru tine este contraindicat implantul dentar!
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Val Vâlcu