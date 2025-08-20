Contraindicații implant dentar: Află care sunt acestea

Zâmbetul tău este cartea ta de vizită. Nu poți ieși în lume oricum, nu te poți afișa cu un zâmbet lipsit de strălucire, mai ales dacă te învârți în cercuri înalte. Și până la urmă... contează și părerea ta despre tine. Îți place ce vezi în oglindă?

Implantul dentar poate fi soluția salvatoare pentru tine. Este una dintre cele mai eficiente modalități de înlocuire a dinților lipsă. Oare există contraindicații pentru implant dentar?

Deși majoritatea cazurilor clinice se soldează cu rezultate foarte bune, nu oricine poate beneficia de un plan de tratament cu implant dentar. Sunt anumite situații sau afecțiuni care te împiedică să obții zâmbetul mult dorit pe această cale. Din nou, sunt cazuri rare, dar ele există și este important să cunoști acest subiect.

Ce este implantul dentar și care sunt avantajele?

Implantul dentar este un dispozitiv medical de mici dimensiuni. Are forma unui șurub și este confecționat din materiale biocompatibile. Rolul acestuia este de a înlocui rădăcina dintelui pierdut, susținând coroana dentară, puntea sau proteza mobilizată. După inserarea implantului în os, urmează perioada de osteointegrare – o perioadă crucială pentru succesul planului de tratament. Durează între 4 și 6 luni ca implantul dentar să fuzioneze cu osul. Iată și avantajele:

Funcționalitate și stabilitate: Se comportă ca un dinte natural, oferind stabilitate în masticație și confort la vorbire;

Păstrarea structurii osoase: Implantul stimulează osul și previne pierderea osoasă. Conturul feței este bine definit;

Estetică: Coroanele dentare seamănă cu dinții naturali, deci conferă un zâmbet armonios, așa cum ai visat;

Longevitate: Îngrijite corespunzător, implanturile dentare pot rezista mult timp.

Contraindicații implant dentar

Contraindicațiile pentru implantul dentar se împart în două mari categorii – absolute și relative. Le analizăm pe rând și tragem concluziile la final.

Contraindicații absolute pentru implant dentar

În aceste cazuri, implantul nu este recomandat deloc. Aici riscurile depășesc beneficiile. Iată contraindicațiile absolute:

Boli sistemice grave: Insuficiența cardiacă, insuficiență renală sau bolile hepatice majore sunt cele mai bune exemple aici. Pacienții cu afecțiuni necontrolate nu pot beneficia de implant dentar; Tulburări de coagulare: Afecțiunile severe ale sângelui împiedică realizarea intervențiilor chirurgicale; Cancer activ sau tratamente oncologice: Chimioterapia în desfășurare compromite capacitatea organismului de a se integra în implant; Boli psihice grave: Lipsa capacității pacientului de a urma indicațiile post-operatorii reprezintă o problemă destul de mare.

Contraindicații relative pentru implant dentar

Contraindicațiile relative nu exclud total posibilitatea de a beneficia de implant dentar. Este o discuție mai amplă aici. Se recomandă tratament prealabil și o monitorizare atentă. De asemenea, planul de tratament se adaptează nevoilor specifice, printr-o legătură puternică între medicul stomatolog și celălalt medic specialist – cel care ține boala sun control. Iată contraindicațiile:

Diabet zaharat: Un diabet controlat, cu valori glicemie atent monitorizate nu te poate împiedica să zâmbești cu încredere; Osteoporoza: Tratamentul pentru osteoporoză reprezintă un risc pentru succesul planului de tratament. În cazul de față, medicul colaborează cu specialistul curant pentru a evalua bine cazul tău; Boală parodontală activă: Boala parodontală trebuie tratată înainte. Este nevoie de un țesut gingival sănătos; Igienă orală deficitară: Pacienții care nu își îngrijesc dinții riscă să-și piardă implanturile. Se recomandă îmbunătățirea rutinei și apoi implantul dentar; Vârsta prea mică: Implantul dentar se recomandă doar după ce oasele sunt dezvoltate complet, deci undeva după 18-20 de ani.

În concluzie, fiecare pacient trebuie să treacă printr-o evaluare medicală detaliată înainte de a se lua decizia finală. Succesul planului de tratament depinde de răspunsul organismului. Mergi la clinică și vezi dacă pentru tine este contraindicat implantul dentar!

