Constantin Budescu a semnat cu Petrolul Ploieşti

"De astăzi este oficial! Constantin Budescu este, din nou, jucătorul Petrolului Ploieşti, mijlocaşul revenind, după mai bine de 11 ani, la clubul de la care a plecat către fotbalul mare. Jucătorul în vârstă de 33 de ani a semnat un angajament valabil pentru următoarele două sezoane", anunţă clubul pe site-ul oficial.



Preşedintele grupării ploieştene, Costel Lazăr, a afirmat că Budescu a dorit să fie sigur că îşi poate continua activitatea de jucător înainte de a semna contractul. Accidentat de mai mult timp, fotbalistul ar putea juca pentru Petrolul peste aproximativ o lună şi jumătate.



"Discuţiile au început de mai mult timp şi, încă de atunci, el mi-a dat asigurări că nu va juca decât la Petrolul. Ceea ce, iată, s-a şi întâmplat, chiar dacă a mai fost contactat şi de alte echipe, dar a contat faptul că şi-a dorit în mod expres să se întoarcă aici. Am apreciat foarte mult că, înainte de a semna contractul, el a vrut să fie sigur că îşi va relua activitatea fotbalistică. Ne-am asumat cu toţii, şi conducerea administrativă, şi cea tehnică, faptul că trebuie să-l aşteptăm să revină şi sper să-l revedem cât mai repede pe teren, poate chiar într-o lună, o lună şi jumătate', a precizat Lazăr, citat de Agerpres.

Budescu, primele declaraţii la Petrolul





La rândul său, Constantin Budescu a declarat că abia aşteaptă să joace din nou pentru Petrolul Ploieşti.



"Sunt foarte fericit că m-am întors la echipa de la care am plecat, practic, către fotbalul mare! Am spus-o întotdeauna că vreau să joc pentru Petrolul în primul eşalon şi iată că voi avea această ocazie! Sper să revin cât mai repede şi abia aştept primul meci pe Ilie Oană", a spus Constantin Budescu.



Născut la Urziceni, Constantin Budescu şi-a făcut junioratul la Petrolul, evoluând pentru "galben-albaştri" până în 2011, perioadă în care a bifat 157 de prezenţe şi 44 de goluri de-a lungul a şase sezoane. El s-a transferat ulterior la Astra, iar în cariera sa a mai jucat pentru formaţiile DL Yifang (China), FCSB, Al-Shabab (Arabia Saudită), Damac FC (Arabia Saudită) şi FC Voluntari.



Jucătorul are în palmares titlul, Cupa şi Supercupa României, toate trei trofeele câştigate cu Astra Giurgiu. La echipa naţională a adunat 17 apariţii şi 5 goluri înscrise.

Se repetă cazul Gaz Metan? Probleme financiare grave la Hermanstadt, în Superligă. Dani Coman: Ultimul salariu a venit în aprilie

Dani Coman, preşedintele clubului Hermanstadt, trage un semnal de alarmă cu privire la situaţia financiară a echipei.

Sunt premise să se repete cazul Gaz Metan şi Academica Clinceni în noul sezon din Superligă. Cele două echipe menţionate au terminat pe ultimele două locuri sezonul precedent, cu probleme financiare grave, cu depunctări repetate din cauza datoriilor şi cu juniorii în teren, după ce toţi jucătorii şi-au reziliat contractele. Ba mai mult, în cazul Gaz Metan a fost nevoie de intervenţia Ligii Profesioniste de Fotbal cu bani, pentru ca echipa să poată termina sezonul pe teren.

"Am crezut că, odată cu promovarea, lucrurile se vor schimba în bine. Din păcate, nu s-a schimbat absolut nimic, sunt aceleași probleme. Mă întreb în fiecare zi de ce se mai construiește stadionul la Sibiu. Pentru ce? Dacă această echipă nu are pic de sprijin, nu există pic de interes de la nimeni din Sibiu, exceptând-o pe doamna Daniel Câmpean (n.r. - președinta Consiliului Județean Sibiu), care ne-a ajutat atât cât a putut.

De ce la alte echipe, în alte județe, Buzău, Pitești, Iași, Cluj, se pot finanța echipele de către Primărie, iar la Sibiu nu? Dacă nu se vrea ca această echipă să facă performanță, să ne spună, să ne luăm bagajele și să plecăm! Am ajuns în situația în care îmi e rușine să intru în vestiar. Nu e normal, am venit aici să mă ocup de fotbal", a spus acesta. CITEŞTE MAI MULTE AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News