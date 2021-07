Constantin Bălăceanu-Stolnici împlineşte, astăzi, frumoasa vârstă de 98 de ani. La aniversare, academicianul a vorbit, pentru cititorii DC News, despre secretul longevităţii, oferind şi câteva sfaturi esenţiale.

"Mă simt foarte bine. Lucrez, citesc, scriu, am avut două interviuri astăzi la două posturi de televiziune, am avut studenţii care m-au felicitat şi au venit în grup, pe platforma Zoom, a venit şi nepoata mea de la Paris să-mi facă o vizită", a povestit academicianul Constantin Bălăceanu-Stolnici despre modul în care şi-a petrecut ziua de naştere.

Întrebat cum a trecut prin această perioadă extrem de dificilă a pandemiei, academicianul Bălăceanu-Stolnici a răspuns:

"Eu am trecut bine pentru că oricum sunt izolat, ies foarte puţin, foarte greu, cu maşina, aşa încât nu am avut probleme cu izolarea. Am făcut vaccinul încă din ianuarie pentru că am zis să fiu printre primii care se vaccinează, atât pentru a da un exemplu celorlalţi, dar şi pentru a fi în siguranţă. În jurul meu nu au fost persoane care să fie bolnave sau cei care au fost bolnavi au făcut o formă foarte uşoară a bolii. Aşa că pot să spun că eu, personal, nu am avut decât schimbarea asta radicală că a trebuit să fac toate cursurile online, în loc să le fac direct".

Rugat să spună dacă are un secret al longevităţii şi dacă poate da câteva sfaturi privind alimentaţia, stilul de viaţă, astfel încât oamenii să ajungă la o vârstă cât mai înaintată, academicianul Constantin Bălăceanu-Stolnici a explicat:

"Eu am fost profesor de geriatrie. Cea mai importantă chestiune este longevitatea părinţilor şi a bunicilor. Pentru că longevitatea este, în primul rând, o chestiune genetică. În al doilea rând, trebuie să ai o viaţă regulată, să nu faci excese, abuzuri, să nu consumi droguri şi să pui maşina cerebrală să lucreze. Pentru că orice maşină, cu cât lucrează mai mult, cu atât se uzează mai mult, însă în materie de creier e invers: cu cât lucrează mai mult, cu atât se menţine mai bine".

Redacția DC News îi urează ”la mulți ani”!