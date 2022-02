Consilier al lui Vlad Voiculescu: Nu mai votez USR. Până în 2024, poate apare ceva care merită votat!

Văzând ultimele conflicte dintre Dan Barna și Dacian Cioloș, Marian Rădună a spus că atâta timp cât vede oameni disperați după funcții, nu mai votează USR.

„N-am votat niciodată PSD - doar PNL. L-am votat pe Băse de cinci ori (referendum inclus). L-am votat pe Nicușor de trei ori, primarie 2016/2020 și USR - CD 2016 și PNL - Senat 2016.

Am votat Alianța la Europarlamentare. L-am votat pe Klaus Iohannis de patru ori - niciodată Barna. Am votat Alianța la Consiliul General și dreapta la S3. L-am votat pe Valeriu Nicolae la CD și Alianța la Senat Dan Barna, trebuia să plece după rușinea din 2019 când l-a bătut π R² și să-i lase pe alții din partid la conducere.

În 2020 s-a făcut de râs când nu s-a votat nici măcar pe el, având Covid, neștiind că se poate muta cu o ambulantă privată la SB și acolo putea chema urna mobilă. Eu am o problemă cu smiorc și cu “obiectivul” de a avea 10-15 % doar pentru #echipacâștigatoare din USR…

Am fost consilier onorific la MS și mi s-a pus eticheta politica, chiar dacă am mers acolo doar să ajut pe partea de Call Center, gratis și fără să fiu membru.

Când am protestat în 25 Noiembrie 2021, ni s-a refuzat intrarea de către liderii din echipa câștigătoare și l-am rugat pe CT să ne ajute, dacă nu ne ajuta el, mergeam la PNL. Tot din echipa câștigătoare a USR, ni s-a pus eticheta de scandalagii și ca-i facem de râs. Este tovarășul deputat de Gorj. Personal, nu mai votez USR, cât văd oameni disperați după funcții și cam atat… Până în 2024, poate apare ceva care merită votat!”, a scris Marian Rădună pe Facebook.

Cine este Marian Rădună

Pentru cei care nu știu, Marian Rădună a fost consilierul lui Vlad Voiculescu pe vremea când acesta era ministru al Sănătății. În plus, Marian Rădună este reprezentantul asociației Geeks for Democracy. Acest ONG a fost înființat de Cătălin Teniță care e parlamentar USR.

Amintim că, la finalul lunii noiembrie 2021, el și alți doi reprezentanţi ai unor asociaţii civice au protestat, pe holurile Palatului Parlamentului, în timp ce deputaţii şi senatorii îşi exprimau votul asupra Guvernului propus de premierul desemnat Nicolae Ciucă, afişând un banner pe care era expus mesajul: "Tot voi?".

La acel moment, protestatarii s-au arătat nemulţumiţi de faptul că PNL face un guvern cu PSD, apreciind astfel că trădează electoratul care a votat coaliţia din care a făcut parte şi USR. Găsiți aici știrea.

Preşedintele USR, Dacian Cioloş, consideră că e timpul susţinerii unor lideri alternativi pentru partid şi că vicepreşedintele Dan Barna ar trebui să facă "un real pas în spate" şi să îşi ofere timpul necesar "pentru a se reconstrui" politic.



"Acest moment nu este despre Cioloş şi Barna. Nu trebuie să fie. Invitaţia mea de deschidere include şi acest mesaj, că e timpul să creştem lideri alternativi pentru binele acestui partid şi credibilitatea ofertei sale politice. Consider declaraţiile şi acţiunile lui Dan o stângăcie, dar şi o forţare a ordinii stabilite prin votul membrilor la congresul care a avut loc recent. Utilizarea bazei de date a partidului în scopuri politice personale este un gest descalificant. Şi contrar regulilor noastre interne. Înţeleg că este nemulţumit şi că se simte în faţa unui ultimatum. Îmi pare rău că nu a înţeles semnificaţia gestului meu, mai ales că am discutat cu el înainte de şedinţa de BN şi obiecţiile sale ulterioare nu au apărut în ceea ce am discutat", a scris Cioloş, pe Facebook.



Potrivit acestuia, "onoarea îi cere" lui Dan Barna "să facă un real pas în spate şi să îşi ofere timpul necesar" pentru a se reconstrui politic, astfel încât "să nu se mai regăsească" în situaţii politice dificile.



"Regret că am ajuns în această situaţie şi sper că va găsi înţelepciunea de a nu încerca o aventură politică prin care să rupă partidul sau să iasă în public cu alte declaraţii lipsite de adevăr. Colegilor şi susţinătorilor USR le cer putere şi încredere, pentru că avem mult de muncă şi puţin timp la dispoziţie. Repet pentru toţi colegii şi opinia publică: nu plec nicăieri, sunt aici ca să construiesc şi să ajut la coagularea unui partid care să poată oferi României speranţă şi soluţii", a menţionat preşedintele USR.



El a adăugat că Dan Barna "a refuzat de fiecare dată mâna întinsă", inclusiv funcţia de prim-vicepreşedinte al USR.



"Îi înţeleg neputinţa în a accepta pierderea funcţiei de preşedinte al USR. Am încercat să îi ofer mai multe şanse şi i-am propus să lucreze aproape de mine ca prim-vicepreşedinte. A refuzat de fiecare dată mâna întinsă. Am evitat să îi comentez gafele şi stângăciile politice şi din campania prezidenţială 2019 şi ulterioare. Dar a venit momentul să ne uităm serios în oglindă. Ca indivizi şi ca organizaţie. A sta blocat în paradigma că totul e minunat, tot ce s-a făcut e foarte bine şi nu schimbăm nimic e distructiv pentru orice organizare umană. A refuza deschiderea, a te teme de 'cei din afară' este un semnal de neputinţă şi automulţumire", a menţionat liderul USR.



Cioloş a mai arătat că o "discuţie necesară" despre viitorul partidului a luat forma "unei lupte interne", ce poate pune în pericol funcţionarea USR şi afectează imaginea publică a acestuia. El a adăugat că proiectul pe care l-a propus Biroului Naţional este cerut de statutul partidului, dar că, totodată, este necesară "o reconstruire a ofertei politice" USR şi a mesajului către alegători.



"Bineînţeles că mi-aş dori ca la această reformă să punem cu toţii umărul. Cine vrea să aducă soluţii, e mai mult decât binevenit. Să îl citeşti în cheia 'furatului' puterii este dezonorant pentru cei care vântură asemenea mesaje şi jignitor pentru colegii care pot citi şi înţelege cu ochii şi cu mintea lor", a precizat Cioloş.



El a adăugat că proiectul a fost transmis tuturor membrilor şi că va organiza dezbateri pe marginea acestuia şi va strânge opinii de amendamente.



"Voi face asta indiferent de cât de mult se tem unii sau alţii de aceste procese. Lucrurile nu merg cum trebuie. Spaima unora că, dacă deschidem partidul, vor apărea şi alţi oameni competenţi care ar putea să le ia locul nu poate deveni politica oficială a USR. Faptul că mesajul meu este inconfortabil pentru unii colegi e de înţeles. Ce e de neacceptat este chemarea partidului la arme sub pretextul că preşedintele - adică eu - ar dori să distrugă partidul sau să îl dea altcuiva sau să îl controleze din exterior sau alte asemenea năzbâtii", a scris Cioloş.

