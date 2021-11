Cine este protestatarul care se tăvălea prin Parlament pentru a protesta împotriva Guvernului PSD-PNL-UDMR

Pentru cei care nu știu, Marian Rădună a fost consilierul lui Vlad Voiculescu pe vremea când acesta era ministru al Sănătății. În plus, Marian Rădună este reprezentantul asociației Geeks for Democracy. Acest ONG a fost înființat de Cătălin Teniță care e parlamentar USR.

Practic, putem spune că ceea ce am văzut astăzi în Parlament are mai degrabă rădăcini politice decât civice. Nu a fost neapărat un protest împotriva Guvernului PSD-PNL-UDMR, ci mai degrabă un manifest de susținere pentru USR.

Știrea inițială:

Trei reprezentanţi ai unor asociaţii civice au protestat, joi, pe holurile Palatului Parlamentului, în timp ce deputaţii şi senatorii îşi exprimau votul asupra Guvernului propus de premierul desemnat Nicolae Ciucă, afişând un banner pe care era expus mesajul: "Tot voi?".



Protestatarii s-au arătat nemulţumiţi de faptul că PNL face un guvern cu PSD, apreciind astfel că trădează electoratul care a votat coaliţia din care a făcut parte şi USR.



"Am venit să spunem că suntem aici. E clar: suntem aici. În România, societatea civilă are o voce, voce pe care vreţi sa o auziţi. Ieri am lansat un manifest al societăţii civile, suntem aici, cu ochii pe voi. (...) Sute de oameni au semnat manifestul civil pe care l-am lansat ieri! Nu abandonăm România, aşa cum fac PSD şi PNL, care îşi bat joc din nou", a afirmat Diana Voicu, reprezentant al Asociaţiei Iniţiativa România.



"De 30 de ani avem aceeaşi guvernare, avem aceiaşi oameni politici care se plimbă de la un partid la altul. Anul trecut oamenii au votat schimbarea. Din păcate, domnul Iohannis şi PNL s-au urcat pe PSD şi la 10 luni distanţă acel PSD este ok. Şi-au trădat alegătorii şi ne-au sfidat pe noi", a spus şi Marian Rădună, reprezentant al Geeks for Democracy.



"Special am venit de la Cluj în calitate de reprezentant al grupurilor care au facilitat protestele pentru justiţie să le spun în faţa unora dintre angajaţii noştri, începând cu preşedintele, continuând cu prim-ministrul Florin Cîţu şi cu PNL, că au trădat votul a milioane de români prin ceea ce au făcut. Ei au jurat, şi-au luat un angajament fata de milioane de români când ne-au cerut votul că niciodată nu se vor alia cu PSD, grupare infracţională", a adăugat Ligia Măhălean, reprezentant al Asociaţiei "Umbrela Anticorupţie".



Cei trei l-au atenţionat pe Sorin Grindeanu, care a trecut spre biroul preşedintelui Camerei Deputaţilor, că este cel care a dat Ordonanţa 13: "Ce le spuneţi votanţilor PSD, domnule Grindeanu? E bine cu PNL?", Grindeanu nu a intrat însă în dialog cu ei şi a trecut mai departe.



Protestatarii i-au strigat "Ruşine! Ruşine!"şi lui Florin Cîţu care a trecut prin apropiere, evitând calea de acces din apropierea lor.