Congres PNL. Orban, înţepătură pentru Cîţu: Eu nu număr filiale. Eu vorbesc cu fiecare membru

El a afirmat, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Botoşani, că un candidat la preşedinţia PNL trebuie să aibă, potrivit Statutului, susţinerea a minimum zece filiale teritoriale.



"Eu nu număr filiale. Eu vorbesc cu fiecare membru al PNL. Sigur că există o procedură statutară, dar noi, deocamdată, suntem în faza în care avem Adunări generale în fiecare organizaţie locală, ulterior avem Conferinţele judeţene, în care se aleg conducerile judeţene, şi, după finalizarea la 10 august a Conferinţelor judeţene, practic, începe poziţionarea filialelor. Poziţionarea filialelor se realizează pentru că avem o condiţie statutară. Un membru PNL poate candida la preşedinţia PNL, poate depune o moţiune, dacă are sprijinul a minimum zece filiale judeţene, iar decizia de susţinere se ia în Colegiul director judeţean, dar după finalizarea Conferinţelor judeţene. E importantă orientarea unor filiale sau a unor oameni importanţi din filiale, dar, până la urmă, la Congresul PNL vor participa 5.000 de delegaţi, membri, practic elita PNL, iar felul meu de a face campanie este să fac campanie la fiecare delegat, să prezint viziunea mea, proiectul, obiectivele şi să obţin vot cu vot", a afirmat Orban citat de Agerpres.



În ceea ce priveşte susţinerea ministrului Muncii, Raluca Turcan, pentru candidatura premierului Florin Cîţu la şefia PNL, liderul liberal a spus că acesta este un delegat la Congres.



"Raluca Turcan a fost susţinută de mine pentru funcţia de prim-vicepreşedinte la Congresul din 2017. Ulterior a fost sprijinită de mine ca lider de grup la Camera Deputaţilor, vicepremier în Cabinetul pe care l-am condus eu. Am susţinut-o şi pentru funcţia de ministru al Muncii la constituirea Guvernului. Dacă are o opţiune... Este dreptul oricărui membru al PNL să aibă o opţiune, dar, repet, la Congres vor veni 5.000 de membri ai PNL", a continuat Orban.



Preşedintele PNL a susţinut că nu are obiceiul să regrete deciziile luate, dar are obiceiul să facă analize, pentru a şti ce să facă pe viitor.