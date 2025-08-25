Conflict spontan încheiat cu rănirea unui polițist, în Babadag. Agentul a fost lovit în zona capului

Un polițist venit să gestioneze un conflict spontan a devenit victimă.

Polițiștii din Babadag au fost sesizați cu privire la un conflict între mai multe persoane în oraș, potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea, emis luni.

Dosar penal pentru ultraj

La fața locului, aceștia au constatat că doi bărbați se află într-un conflict spontan, unul dintre ei lovindu-l pe un polițist cu un obiect contondent în zona capului. Incidentul a avut loc sâmbătă, 23 august, în jurul orei 21:30.

În urma evenimentului a rezultat rănirea polițistului, care a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale, fiind conștient și cooperant.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj.

Mai mult decât atât, în cursul zilei de ieri, 24 august, bărbatul de 39 de ani a fost arestat pentru o perioadă de 30 de zile.

