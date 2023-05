Comisia Europeană: România și Bulgaria sunt gata să adere oficial la Schengen

Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Anitta Hipper, a făcut o declarație în legătură cu aderarea României la Schengen pe pagina oficială de Twitter a instituției de la Bruxelles.

„Atât România, cât și Bulgaria, sunt gata să se alăture Spațiului Schengen și au îndeplinit criteriile pentru acest lucru încă din 2011. În plus, România și Bulgaria au fost actori în dezvoltarea continuă și neîncetată a rolului Schengen.

Poziția Comisiei este clară când vine vorba despre aderarea împreună la Schengen a României și Bulgariei. Aceste țări sunt pe deplin gata să facă acest lucru. Potrivit tratatelor și statelor UE, trebuie să deveniți membri plini a Spațiului Schengen”, a transmis Hipper, într-un mesaj, duminică dimineața.

"Bulgaria and Romania are ready to fully join the Schengen area.



We are working closely with the Council Presidency for a decision to be taken as soon as possible."



