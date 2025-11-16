€ 5.0847
|
$ 4.3768
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0847
|
$ 4.3768
 
DCNews Stiri Cod galben de ceaţă în zone din 26 judeţe, duminică dimineaţa
Data publicării: 10:03 16 Noi 2025

Cod galben de ceaţă în zone din 26 judeţe, duminică dimineaţa
Autor: Dana Mihai

57
 

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe atenţionări nowcasting Cod galben de ceaţă, valabile duminică dimineaţa în zone din 26 de judeţe.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe atenţionări nowcasting Cod galben de ceaţă, valabile duminică dimineaţa în zone din 26 de judeţe.

Astfel, până la ora 9:00, în localităţi din Botoşani, Iaşi, Vaslui, Vâlcea, Mehedinţi, Alba, Braşov, Mureş, Harghita, Sibiu, Galaţi, Suceava, Gorj, Dolj, Vrancea, Vaslui, Vâlcea, se va semnala local ceaţă ce determină vizibilitate redusă sub 200 m şi izolat sub 50 m.

Până la ora 10:00, va fi ceaţă în judeţele Brăila, Ialomiţa, Argeş, Prahova, Călăraşi, Dâmboviţa şi Cluj.

Acelaşi fenomen va afecta, până la ora 11:00, şi zone din judeţele Bacău, Neamţ.

Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maximum 6 ore. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ceata
vreme
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Primele măsuri după tragedia de la o clinică stomatologică, unde o fetiţă de doi a murit după anestezia generală
Publicat acum 16 minute
Ministerul Sănătății anunță 5.374 de locuri la Rezidențiat 2024
Publicat acum 19 minute
Nicuşor Dan, faţă în faţă cu Simona Gheorghe şi Dragoş Bistriceanu la România TV. Răspunsuri la întrebările momentului
Publicat acum 48 minute
Zelenski anunță un acord pentru importuri de gaz cu Grecia și pregătește un pact „istoric” cu Franța
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Programa şcolară, prea încărcată? Cine trebuie să rezolve problema. Copilul "copleşit nu va mai da rezultate"
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 14 Noi 2025
Lia Savonea, scandal privind Acordul pentru Justiție. „Judecătorule, înapoi la CARTE, că ne faci tagma de râs”
Publicat pe 14 Noi 2025
Cum i-a jignit Ilie Bolojan pe magistrați
Publicat pe 14 Noi 2025
Câți bani avea, de fapt, Alina Bica în cont când a fost arestată? Dezvăluirea surprinzătoare a fostei șefe DIICOT
Publicat pe 14 Noi 2025
Trump a declarat oficial patru grupări europene de extremă stângă ca fiind "teroriste" . Care sunt acestea
Publicat acum 16 ore si 9 minute
Paradox pe şoselele din România. "Eu, ăla cinstit, pe unde merg?". Titi Aur subliniază problemele de pe autostrăzi
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close