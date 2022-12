CM 2022 Qatar. Meciurile de azi, duminică, 4 decembrie. Orele la care să fii cu ochii pe TV

Astăzi, 4 decembrie, au loc două meciuri importante la Campionatul Mondial din Qatar. Franţa şi Anglia sunt cele două echipele mari care intră pe teren duminică, în optimile de finală. Mai jos, programul integral al partidelor:

4 decembrie

1. Franța - Polonia, ora 17:00, TVR 1

2. Anglia - Senegal, 4 decembrie, ora 21:00, TVR 1

5 decembrie

1. Japonia - Croația, 5 decembrie, ora 17:00, TVR 1

2. Brazilia - Coreea de Sud, 5 decembrie, ora 21:00, TVR 1

6 decembrie

1. Maroc - Spania, 6 decembrie, ora 17:00,TVR 1

2. Portugalia - Elveţia, 6 decembrie, ora 21:00, TVR 1.

VEZI ȘI: CM 2022 Qatar. Argentina - Australia, rezultat final

Messi: Suntem cu un pas mai aproape de obiectivul nostru

Prin calificarea în sferturile de finală ale CM 2022 din Qatar, Argentina a făcut încă un pas spre atingerea obiectivului final, acela de a cuceri trofeul competiţiei, a declarat sâmbătă seara, superstarul Leo Messi, după ce naţionala sa a eliminat, în optimile de finală, cu 2-1, reprezentativa Australiei, scrie Xinhua.



"Încă o ţintă a fost atinsă. Suntem cu un pas mai aproape de obiectivul nostru. A fost un meci greu, ştiam că va fi aşa. Nu am avut prea mult timp să ne odihnim şi eram îngrijoraţi de asta. Australienii sunt foarte puternici din punct de vedere fizic. Am reuşit să avem un avantaj, dar apoi situaţia s-a complicat. Am suferit puţin la final, dar este Cupa Mondială. Toate jocurile sunt dificile. Mulţumesc tuturor fanilor Argentinei care au fost pe stadion şi ne-au susţinut frenetic. Suntem încântaţi să jucăm în faţa lor, este grozav să avem sprijinul lor, le simţim bucuria şi pasiunea", a spus Messi.

Selecționerul Australiei: Cred că am făcut o treabă bună

Cred că am făcut o treabă grozavă la acest mondial, iar întreaga naţiune poate fi mândră de noi, a declarat, sâmbătă seara, selecţionerul naţionalei de fotbal a Australiei, Graham Arnold, după ce echipa sa a fost eliminată în optimile de finală ale competiţiei, cu 2-1, de Argentina, scrie Agerpres, citând AFP.



"Le-am spus băieţilor că nu aş putea fi mai mândru de ei şi de tot ceea ce au dat, mie şi ţării. A fost o călătorie lungă şi grea de patru ani şi jumătate. Desigur, sunt puţin dezamăgit, credem că am fi putut avea puţin mai mult. Dar sunt sigur că ţara este foarte mândră de aceşti băieţi. Nu în fiecare zi joci cu a 3-a cea mai bună echipă din lume şi cred că am făcut o treabă grozavă. Sunt mândru de sacrificiile pe care le-au făcut de-a lungul acestei 'călătorii'. Am auzit foarte multe voci care spuneau că Australia are cea mai slabă echipă de fotbal din istoria ei, dar iată că am luat 6 puncte în grupă şi am ajuns în optimi. Am avut ca adversar o echipă redutabilă, condusă de un jucător redutabil, aşa cum este Messi. Eu am avut privilegiul de a juca împotriva lui Diego Maradona şi de a antrena împotriva Argentinei lui Messi. Sunt doi jucători excepţionali, Argentina trebuie să fie mândră şi fericită că a avut doi jucători de acest calibru. Şi în Australia însă fotbalul este un sport care uneşte naţiunea. Fanii au fost super fericiţi pentru că au asistat la o Cupă Mondială. Dar ar trebui să fie aşa de fiecare dată şi avem nevoie în continuare de un sprijin financiar mai puternic din partea guvernului", a spus selecţionerul.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News