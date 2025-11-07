€ 5.0860
Data actualizării: 18:21 07 Noi 2025 | Data publicării: 18:20 07 Noi 2025

Clipe de groază la Casa Albă: Un invitat a leșinat lângă Trump, în timp ce făcea un anunț despre pastilele de slăbit
Autor: Alexandra Curtache

donald-trump_79370200 Sursa foto: Agerpres
 

Conferința de presă a președintelui Donald Trump privind reducerea costurilor medicamentelor pentru slăbit a fost marcată de un moment neașteptat.

Un invitat al evenimentului organizat în Biroul Oval a leșinat chiar în spatele biroului prezidențial, provocând îngrijorare printre participanți și oprind temporar prezentarea.

Incidentul care a întrerupt conferința

Evenimentul avea loc joi, când președintele SUA, în vârstă de 79 de ani, anunța planul său pentru scăderea prețurilor medicamentelor pentru obezitate. În timpul discursului, un bărbat aflat în apropiere a început să se dezechilibreze și a căzut pe podea, conform Ladbible.

„Ești bine? Gordon, ești bine?”, l-a întrebat imediat David Ricks, CEO-ul companiei Eli Lilly, care produce medicamentul Mounjaro, în timp ce personalul medical se grăbea să intervină.

Persoana care a leșinat a fost ulterior identificată ca fiind unul dintre invitații Eli Lilly. Președintele Trump a rămas calm în fața incidentului, în timp ce echipa medicală a Casei Albe și Dr. Mehmet Oz, administratorul Centrelor pentru Servicii Medicare și Medicaid, i-au acordat primul ajutor.

Primul ajutor și reluarea conferinței

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că reprezentantul se simte acum „bine” și că intervenția personalului medical a fost promptă și eficientă. Odată ce jurnaliștii au fost lăsați să reintre în Biroul Oval, Trump a explicat că bărbatul a avut doar o senzație de amețeală.

„Ați văzut că a leșinat, dar este bine. Tocmai l-am trimis afară și primește îngrijiri medicale. Așadar, am avut o mică întrerupere”, a spus președintele.

David Ricks a adăugat că invitatul „se simte foarte bine” și a explicat că, în Biroul Oval, este nevoie să stai mult timp în picioare, iar temperatura poate fi ridicată.

Anunțul despre medicamentele pentru slăbit

Incidentul nu a oprit însă prezentarea anunțului important privind reducerea prețurilor medicamentelor pentru obezitate. Trump a declarat că un acord între companiile Novo Nordisk și Eli Lilly va permite ca medicamente precum Wegovy și Zepbound să fie disponibile pentru unele persoane asigurate prin Medicare la un cost de aproximativ 245 de dolari pe lună, iar dozele inițiale sub formă de comprimate vor costa 149 de dolari.

„Este o victorie pentru pacienții americani, care va salva vieți și va îmbunătăți sănătatea a milioane și milioane de americani”, a afirmat președintele.

În prezent, aceste medicamente nu erau acoperite de Medicare, iar costurile pentru consumatori ajungeau frecvent la peste 1.000 de dolari pe lună. Trump a subliniat că, în Europa, prețurile erau mult mai mici, cu diferențe de până la 520% pentru Zepbound și 1.400% pentru Wegovy.

Evenimentul de la Casa Albă a combinat un moment de îngrijorare medicală cu o veste semnificativă pentru pacienții americani. În timp ce incidentul cu invitatul care a leșinat a atras atenția publicului, mesajul principal al conferinței a rămas reducerea costurilor medicamentelor pentru slăbit și accesul mai larg la tratamente pentru obezitate, în special pentru persoanele în vârstă și cu dizabilități. 

