€ 5.0889
|
$ 4.4142
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0889
|
$ 4.4142
 
DCNews Stiri Clemă panouri solare: Tipuri și sisteme de montaj pentru o instalație fiabilă
Data publicării: 17:40 20 Noi 2025

Clemă panouri solare: Tipuri și sisteme de montaj pentru o instalație fiabilă
Autor: Dana Mihai

cleme prindere https://comfortex-energy.ro/
 

O structură fotovoltaică bună nu înseamnă doar șine și console robuste. Fiabilitatea se decide în detalii mici, dar cu importanță majoră.

Clemele fac diferența dintre o instalație care rezistă peste 20 de ani și una care are nevoie de ajustări și reparații din primele sezoane. Dincolo de panouri și invertor, alege corect componenta care stabilizează efectiv panoul în poziție: clema potrivită pentru ramă, profil și tipul de acoperiș.

În rândurile de mai jos găsești un ghid practic despre clemă panouri solare, ce tipuri există, cum se alege pe înălțimea ramei (30/35/40 mm), ce compatibilități să urmărești cu șinele (clasice sau mini-rail) și ce reguli contează la strângere, împământare și dilatare termică.

Tipuri de clemă panouri solare și când le folosești

La capete intră clema de capăt (end clamp), dimensionată fix pe înălțimea ramei. În câmp, panourile se leagă cu clema de mijloc (mid clamp), care prinde două rame simultan. Pentru șantiere rapide sau profile dedicate, există cleme universale/reglabile (de exemplu, 30–40 mm) și variante de tip CLICK, care reduc pașii de asamblare. În portofoliile specializate vei întâlni serii diferite (ex. E, D, K) și soluții universale (inclusiv clema de tip U patentată),
gândite să acopere majoritatea grosimilor de ramă și seriilor de profile.

Pentru cupluri stabile în timp, clemele de calitate sunt executate din materiale atent alese și tratate. Pe piața de profil, recomandat să cauți la producător, vei găsi cleme panouri solare din aluminiu anodizat, pentru greutate redusă și rezistență la coroziune, plus șuruburi/saibe/piulițe din inox A2/A4.

Când clema include lamelă de împământare, verifică dacă muchiile dințate străpung anodizarea ramei conform fișei tehnice, așa asiguri continuitatea electrică între panouri și șină. Pentru acoperișuri cu vibrații sau zone de vânt ridicat, optează pentru cleme cu suprafață de contact generoasă și marcaj clar de cuplu (Nm) recomandat.

Sisteme de montaj: șină lungă vs. minirail, compatibilități și dilatări

În sistemele cu șină lungă, clemele rulează în canalul T (T-slot) al profilului. Verifică tipul de cap al șurubului (T-head/hex) și dacă are protecție anti-rotație. La mini-rail, clemele se prind direct în segmentul scurt de profil fixat pe tabla cutată. Astfel, ai montaj mai rapid și mai puțin aluminiu folosit, dar toleranțele sunt mai strânse. Alege cleme compatibile explicit cu seria de mini-rail folosită.

În ambele cazuri, respectă toleranțele de dilatare: aluminiul și sticla se comportă diferit la variații de temperatură. Nu presa panoul cu cleme prea strânse sau cu distanțe atipice față de colțuri. Urmează zonele de prindere din manualul producătorului de panouri.

Un alt punct cheie este cuplul de strângere. Dacă este prea mic, panoul poate migra la vibrații, dacă este prea mare, poți deforma rama sau induce tensiuni în sticlă. Ghidează-te după valorile și folosește o cheie dinamometrică.
Pentru proiecte în zone cu zăpadă sau vânt puternic, verifică sarcinile admise pe clemă și pe profil. O clemă robustă nu compensează o șină subdimensionată sau un pas greșit al punctelor de prindere.

Controlul calității pe șantier: împământare, poziționare, verificări la recepție

Înainte de a strânge definitiv, aliniază rândul cu sfoară sau laser, fixează clemele de mijloc astfel încât să nu forțezi ramele și păstrează jocul cerut între panouri. La capăt, clemele terminale trebuie să aibă plăcuța la nivel cu muchia ramei, fără să depășească. Dacă folosești cleme cu împământare, verifică vizual prinderea din anodizare și testează continuitatea cu ohmmetrul.

Pentru durabilitate, nu amesteca inox cu oțel neprotejat în aceeași zonă, deoarece există risc galvanic, taie excesul de spumă și silicon care poate ține apă, și păstrează canalele T curate pentru a evita corodarea șuruburilor la întreținere. La recepție, notează în proces seria clemelor, cuplurile aplicate, poziția față de colțuri și eventualele derogări aprobate. Aceste detalii te salvează la audit sau în garanție. Dacă vrei cleme testate în teren, cu livrare rapidă și preț competitiv, contează pe gamele unui producător român orientat pe calitate și inovație, pentru proiecte fiabile de energie verde!

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

clema panouri solare
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Viitorul sănătății feminine: Prevenție, reconstrucție și fertilitate
Publicat acum 6 minute
„Această mișcare ar pulveriza Bucureștiul!” Caramitru, analiză pentru alegerile din București 2025
Publicat acum 14 minute
Cum să scapi de răceală mai repede? Un truc simplu pentru nasul înfundat
Publicat acum 40 minute
Clemă panouri solare: Tipuri și sisteme de montaj pentru o instalație fiabilă
Publicat acum 42 minute
Ce trebuie să facă România, de fapt, pentru a putea realiza o reformă a educației / video
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 18 Noi 2025
Ludovic Orban, dat afară de Nicușor Dan. A venit confirmarea!
Publicat pe 19 Noi 2025
Răsturnare de situație în cazul familiei care a murit în Istanbul, formată din mamă, tată și doi copii de 3 și 6 ani
Publicat pe 18 Noi 2025
”Are gust de pastile. Să se sesizeze careva!”. Probleme pentru Aqua Carpatica. Marile magazine acceptă retururile fără comentarii
Publicat acum 22 ore si 39 minute
Situație hilară la nodul A0-A1. Titi Aur: E lipsă totală de coerență, este neatenție, nesimțire, habar nu am / video
Publicat pe 18 Noi 2025
Ludovic Orban rupe tăcerea după despărțirea de Nicușor Dan
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close