Cîțu: România, felicitată la Bruxelles pentru vaccinare

Premierul Florin Cîțu a declarat, în cadrul conferinţei de presă de la Palatul Victoria că „am discutat despre lupta cu pandemia și despre campania de vaccinare. Am prezentat situația din România, cum am pregătit campania de vaccinare și am fost felicitați pentru modul în care am pregătit-o.”

Cîțu a precizat că „am mulțumit președintelui Comisiei Europene pentru modul în care a pregătit toată această campanie, prin faptul că a început în același timp în fiecare seară, deci Comisia Europeană a negociat în numele tuturor. Altfel, am fi avut probleme de ofertă la vaccinuri.”

Amintim că premierul Florin Cîţu s-a aflat într-o vizită de lucru la Bruxelles, unde a avut întâlniri cu preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen și cu peşedintele Consiliului European, Charles Michel.