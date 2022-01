"Domnule preşedinte, cum merge coaliţia, cum merge colaborarea cu duşmanul poporului, cu ciuma roşie?", l-a întrebat Bogdan Chirieac pe Florin Cîţu.

"Am spus din primul moment că este un compromis. Pentru noi, pentru Partidul Naţional Liberal, pentru mine a fost un compromis să facem acest lucru. Bineînţeles că nu ne gândeam că vom face acest lucru, nu este soluţia optimă, dar a fost nevoie într-un moment dificil, în care foştii parteneri nu voiau să mai discute şi să mai stea la masă cu noi, să găsim o soluţie pentru România, pentru români.

Este o soluţie de compromis. E adevărat că obiectivele sau modul în care noi vedem să dezvoltăm România este diferit între noi şi cei de la PSD, dar tocmai acesta este rolul PNL în coaliţie, tocmai acesta este rolul meu, de a mă asigura că modul liberal de a administra economia rămâne în picioare.

Chiar şi în acest compromis trebuie să ne batem pentru că am arătat că, chiar şi după ce am eliminat taxele introduse de PSD, am avut venituri mai mari la buget. În condiţiile în care noi am investit, am reuşit să avem o creştere economică peste aşteptări. Deci modelul liberal de administrare a economiei funcţionează."

De ce este supărat preşedintele Senatului

"Bineînţeles că sunt supărat pentru că în buget nu s-a ajuns la 7% investiţii, nu este un lucru peste care am trecut. Am fost de acord să avem bugetul, să nu ţinem România fără buget, dar nu este ca şi cum PNL a trecut peste acest lucru. S-au găsit resurse în buget pentru măsurile sociale, dar cumva când a fost vorba de o condiţie pe care a pus-o PNL în buget, de a avea 7% alocat pentru investiţii, nu s-au mai găsit bani. Cu acest lucru nu sunt de acord şi vom vedea ce se va întâmpla la rectificarea bugetară.

Şi monitorizez şi eu execuţia bugetară, ca să văd dacă banii se vor duce către investiţii. Nu o fac pentru că vreau eu, dar vă spun că dacă nu investim, nu vom avea bani nici pentru facturi, nici pentru salarii, nici pentru pensii. Trebuie să investim acum", a răspuns preşedintele PNL, Florin Cîţu în direct la DC News.

