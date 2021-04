Cîțu a fost surprins în ipostaze rare: În drum spre Iohannis / video

Paparazzii Spynews.ro l-au surprins pe prim-ministrul României într-o ”drumeție” pe străzile Capitalei. Politicianul a ales să meargă pe jos până la domiciliul președintelui Klaus Iohannis.

Ai crede că atunci când ești premierul României, transportul pentru a ajunge la întâlnirile oficiale îți este asigurat. Aparent, lucrurile nu stau chiar așa în cazul lui Florin Cîțu, care a fost surprins la pas prin Dorobanți. Însoțit totuși de trei agenți SPP, premierul a mers pe jos până la Vila Lac, unde locuiește Klaus Iohannis.

Cel mai probabil, Florin Cîțu a mers pe jos pentru că așa și-a dorit, ținând cont că în mod normal are la dispoziție cel puțin o mașină. Distanța parcursă de premier pe jos nu e deloc de neglijat. Așa am aflat și cum se menține în formă politicianul. Cu o astfel de plimbare pe fiecare zi nu trebuie să se îngrijoreze pentru kilogramele în plus, conform Spynews.

VEZI AICI IMAGINILE CU FLORIN CÎȚU.