Ciolacu vorbește de anticipate. Chirieac: Cea mai sigură cale să faci praf ce a mai rămas din țară e să se bată Guvernul României cu Guvernul României

'Erau foarte bune alegerile anticipate în toamna anului trecut. Acum, dacă nu știu cum să aibă un AUR de 25%, să facă alegeri anticipate! Cea mai sigură cale să faci praf ce a mai rămas din țara asta este să se bată Guvernul României cu Guvernul României. Despre asta vorbim, în situația în care nu există alternativă. În acest moment, nu este alternativă politică în România. Cele două partide mari au făcut Guvernul. Faptul că se bat în fiecare zi, nu așa se conduce țara. De altfel, și rezultatele sunt catastrofale, să fim serioși. Chestiunea cu facturile de la energie e o placă de mormânt. Dar cea mai sigură cale să distrugi totul este să te bați, tu PNL, cu tu PSD, în fiecare zi. Nu există cale mai sigură să se distrugă orice, de la o organizație, până la o țară.', a spus Bogdan Chirieac, într-o intervenție telefonică, la România TV

Analistul politic a fost întrebat de prezentatorul RTV dacă mai poate avea o viață lungă coaliția de guvernare, Bogdan Chirieac a răspuns:

'Eu cred că da. Până la urmă, înțeleg că amândoi președinții de partid au o relație bună cu președintele Iohannis. Dacă președintele Iohannis vrea să iasă cu totul din istorie, atunci face praf acum ce a mai rămas din România. Nu cred că vor pleca de la guvernare, dar acest război al orgoliilor nu va aduce nimic bun pentru România și pentru români. Și nici nu aduce, nu așa se conduce o țară aflată într-o criză profundă.', a concluzionat analistul politic Bogdan Chirieac.

Marcel Ciolacu, avertisment pentru PNL: Dacă se rupe coaliția vom avea anticipate

'Colegii din PNL ar trebui să se gândească și la contrapondere. Câteodată mai intervi ca om politic și din plictiseală, o fi intervenit și această plictiseală la anumiți colegi din PNL, dar există contrapondere: dacă această coaliție se rupe contraponderea este reprezentată de alegerile anticipate. Este un moment cu conflictul din Ucraina, cu criza din energie, cu aceste scumpiri? Când Guvern ar trebui să ia măsuri clare, avem noi timp de alegeri anticipate? Că ne dăm cu părerea că rupem peste un an (...) dar eu vă zic că această coaliție trebuie să reziste trei ani. Eu cu primul ministru nu am avut niciodată o astfel de discuție, ba din contră, mereu am discutat ce trebuie făcut mai repede pentru români, pentru a asigura stabilitate și predictibilitate', a declarat Marcel Ciolacu, la Antena 3.

