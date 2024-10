Ciolacu neagă scopul electoral la pelerinajul de Sfânta Parascheva: Am simţit nevoia ca și creștin

"Am fost la sărbătoare, ca orice român, şi mi-a făcut plăcere, însoţit şi de domnul rector Caşcaval, de domnul doctor Rafila. Cred că a fost o ..., şi chiar a trecut timpul, să ştiţi, foarte repede şi foarte plăcut. A fost o slujbă foarte... Cred în Dumnezeu şi am frică de Dumnezeu. Nu am venit, neapărat, în campanie electorală, pur şi simplu am simţit nevoia. De obicei mai simt nevoia, mai merg şi duminica... Nu trebuie, tot timpul, tot ceea ce facem să fie mediatizat", a afirmat Marcel Ciolacu, întrebat despre prezenţa sa, luni dimineaţă, în rândul pelerinilor veniţi să se închine la moaştele Sfintei Parascheva, la Catedrala Mitropolitană din Iaşi.



El a respins ideea că prezenţa la un astfel de pelerinaj potenţează rezultatul alegerilor.

"Nu, nici vorbă, a fost pentru sufletul meu, ca şi creştin"

"Nu, nici vorbă, a fost pentru sufletul meu, ca şi creştin", a susţinut Ciolacu.



Peste 45.000 de credincioşi din ţară şi străinătate au aşteptat, luni, să se închine în baldachinul din Curtea Mitropolitană în care se află racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva şi racla cu moaştele Sfântului Mare Mucenic Pantelimon.



Potrivit organizatorilor, din data de 8 octombrie, de când a început pelerinajul organizat de Mitropolia Moldovei şi Bucovinei pentru prăznuirea hramului Sfintei Parascheva, care este pe 14 octombrie, prin baldachinul din Curtea Mitropolitană au trecut 195.000 de persoane, conform Agerpres.

