”Am observat că, în spațiul public, apar numeroase reacții despre faptul că au fost anulate amenzile din pandemie. Unele sindicate au reacționat spunând că polițiștii vor fi buni de plată. Ei bine, sunt împuternicit să aduc la cunoștința opiniei publice următoarele, precum am făcut și în pandemie când am spus că polițiștii sunt în slujba cetățenilor, nu împotriva lor, la fel spunem acum și pentru polițiști! Amintim și îi avertizăm pe colegii noștri polițiști să aibă grijă pentru că măsura sancțiunii contravenționale este o măsură care se ia în mod individual!”, a spus Ciocan.

”Agentul/ofițerul de poliție este investit cu exercițiul autorității publice, tocmai ca să manifeste discernământ și să înțeleagă condițiile concrete în care poate să ia această măsură pentru că, ulterior, răspunderea îi aparține! De exemplu, dacă un cetățean contestă amenda și câștigă în instanță se poate întoarce și împotriva celui care a luat măsura. Mai mult, și domnul inspector general, Benone Matei, le-a cerut polițiștilor să câștige strada, oamenii, adică afirmă și confirmă ceea ce am spus noi, faptul că Poliția este pentru oameni, nu împotriva lor!”, a declarat Ciocan.

Răspunderea este individuală!

”Atenție! E primul lider care spune Nu vă cer amenzi, ci vă cer să câștigați încrederea oamenilor. Aceasta o certific și eu pentru că am discutat cu generalul Benone Matei. La fel spunem și noi: Atenție, dragi colegi, cum sancționați, în ce manieră aplicați legea, pentru că răspunderea este individuală! Desigur, vom apăra fiecare polițist, dar răspunderea este individuală! Noi suntem pentru cetățeni, nu facem cu rea intenție ceea ce facem. Sancțiunile trebuie să fie proporționale, plecând de la avertisment și până la cuantumul maxim. Aceasta nu înseamnă că vom lua măsuri disproporționate prin faptul că ești polițist.”, a menționat Ciocan.

Să manifeste maximum de discernământ!

”Așadar, cu privire la ce s-a întâmplat în pandemie, suntem în continuare alături de colegii noștri! Așa cum am ieșit atunci și am informat opinia publică despre faptul că Poliția nu este sperietoare, Poliția nu acționa în civil ca să sperie cetățenii, care și așa erau speriați de pandemie, ci, pur și simplu, am spus că suntem permanent în mijlocul oamenilor pentru ca să îi avertizăm că este necesar să respecte niște măsuri de protecție, lucru care s-a și întâmplat. S-a înțeles, până la urmă, că Poliția nu a mai dat amenzi. Dar, iată că, reculul vis-a-vis de primele zile și unele măsuri care spun că așa li s-a impus polițiștilor să facă. Cu toate acestea, așa cum un ordin vădit ilegal nu se impută, ci, dimpotrivă, polițistul respectiv îl informează pe cel care a dat ordinul că nu poate executa ceva contra legii, vorbind pe principiu, la fel și în cazul nostru. Răspunderea este personală. Din acest motiv, îi avertizăm pe colegii noștri și prin intermediul DC News, să manifeste maximum de discernământ, pentru că scopul nostru este protejarea cetățeanului și nu orice altceva care e împotriva sa., a concluzionat Comisarul-șef Christian Ciocan, pentru DC News.

Citește și - Faza zilei în Constanța. Cum se amendează polițiștii între ei din cauza parcărilor

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News