Cine merge cu Vladimir Putin în Alaska, la întâlnirea cu Donald Trump

Află în articol cine îl însoțește pe Vladimir Putin în Alaska, la întâlnirea cu Donald Trump.

Kremlinul a făcut publică componența delegației ruse care va merge la summitul din Alaska: din aceasta fac parte ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, asistentul președintelui rus - Iuri Ușakov, ministrul Apărării - Andrei Belousov, ministrul Finanțelor - Anton Siluanov și reprezentantul special al președintelui rus pentru cooperare investițional-economică cu țările străine - Kirill Dmitriev, scrie Interfax.

„Componența participanților a fost deja stabilită. Ținând cont de faptul că vor fi discutate subiecte foarte importante, de natură sensibilă, cercul participanților la negocierile din delegația rusă nu este unul larg”, a declarat asistentul lui Vladimir Putin, Iuri Ușakov, jurnaliștilor.

Vor fi prezenți și mai mulți experți

Ușakov a menționat că este cunoscută și componența delegației americane, subliniind însă că ar fi potrivit să se aștepte anunțul oficial din partea partenerilor americani.

Asistentul președintelui rus a mai precizat că „pe lângă președinți, la negocieri vor participa câte cinci membri din fiecare delegație”. „Bineînțeles, undeva în apropiere se vor afla și grupuri de experți”, a adăugat Ușakov.

Putin s-a întâlnit cu liderii ruși înainte de summitul din Alaska

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, în cadrul pregătirilor pentru întâlnirea ruso-americană din Alaska, a avut joi o ședință cu membrii conducerii de vârf a Rusiei, precum și cu reprezentanți ai guvernului și ai administrației prezidențiale, a declarat purtătorul de cuvânt al liderului rus, Dmitri Peskov.

Pe 15 august, Putin se va întâlni cu omologul său american, Donald Trump.

„Vladimir Putin, astăzi, în cadrul pregătirilor pentru viitoarea întâlnire la nivel înalt ruso-americană din Alaska, a avut o ședință cu membrii conducerii de vârf a Rusiei, precum și cu reprezentanți ai guvernului și ai administrației prezidențiale”, a spus Peskov.

