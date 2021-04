Ioana Stăncel, printre cei care i-ar putea lua locul lui Voiculescu la Ministerul Sănătății

Realitatea Plus transmite, miercuri seară, că în locul lui Vlad Voiculescu ar putea veni Adrian Wiener, din partea USR-PLUS, fostul ministru Nelu Tătaru, medicul ATI Radu Țincu sau expertul în sănătate publică Ioana Stăncel.

Adrian Wiener este deputat USR, medic de profesie, iar pe durata pandemiei a revenit în Spitalul Județean din Arad. Wiener a fost candidatul USR PLUS la Primăria Arad, acolo unde a pierdut în fața PNL. Conform informațiilor apărute astăzi în presă, el ar fi favoritul pentru funcția de ministru al Sănătății.

Nelu Tătaru, deținătorul de anul trecut al acestei funcții, ocupă în prezent funcția de președinte al Comisiei de sănătate din Camera Deputaților.

Radu Țincu este medic primar ATI la Spitalul Clinic de Urgență București, iar Ioana Stăncel, expert în politici de sănătate publică.

Voiculescu, demis. Cîțu, interimar la Sănătate

Amintim că ministrul Sănătății Vlad Voiculescu a fost demis de premierul Florin Cîțu, în urma discuțiilor avute cu liderul USR PLUS, Dan Barna, miercuri dimineață. Totodată, Florin Cîţu a demis-o pe Andreei Moldovan din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii.

Dan Barna a fost propus interimar la Ministerul Sănătății de către premier, dar a refuzat nominalizarea. Într-un final, premierul Florin Cîțu a anunțat că preia interimatul Ministerului Sănătății.

„Dimineață am trimis președintelui decretul de numire interimară la Ministerul Sănătății a domnului Barna. Având în vedere refuzul domnului Barna am făcut o nouă propunere în persoana mea. Preiau ministerul Sănătății până când colegii de coaliție vor face o nouă prounere de ministru. Am avut deja o discuție în minister și mânie voi avea o discuție cu DSP-urile. Rămâne un obiectiv pentru noi să gestionăm această perioadă dificilă”, a anunțat, într-o scurtă conferință de presă la Palatul Victoria, premierul Florin Cîțu.