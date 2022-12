Chirieac, după apelul lansat de președintele Iohannis cu depresia colectivă și Schengen

„Nu are rost să cădem într-o depresie colectivă care nu rezolvă absolut nimic", a declarat Klaus Iohannis, după ce a fost întrebat dacă amânarea aderării României la Schengen contribuie la creșterea euroscepticismului.

„Sunt declarațiile care au nemulțumit mulți români. După ce a spus că e dezamăgit și supărat, acum ne spune că nu trebuie să intrăm în depresie”, a spus Berta Popescu la Antena 3 CNN, întrebându-l, ulterior, pe analistul Bogdan Chirieac cum comentează declarațiile președintelui.

„Cred că a fost singurul derapaj în această declarație a domnului președinte. Depresia este o boală gravă, este boala secolului XXI. Îi jignești și pe cei care suferă de depresie - e o boală ca orice boală - și pe noi, pe toții românii că ne îmbolnăvim cu toții din cauza acțiunii în politică externă a regimului domniei sale. În rest, ce a spus președintele Iohannis este perfect corect. În primul rând, ne-a spus lăsați orice speranță cei care așteptați ceva de la acest Consiliu European. În plus, nu cred că există prevăzută o întâlnire bilaterală între președintele Iohannis și cancelarul Nehammer”, a spus Bogdan Chirieac.

„În privința boicotului, era absolut necesară declarația președintelui Iohannis, fiindcă statul nu boicotează în niciun fel interesele economice ale Austriei în România și nici politice. Că alte companii sau persoane private doresc să-și manifeste dezaprobarea față de un vot nedrept, asta este altă poveste, dar nu implică statul”, a subliniat Bogdan Chirieac.

Amintim că preşedintele Klaus Iohannis a spus că singura cale în a rezolva problema aderării României la Spațiul Schengen este diplomaţia. „Acest moment, după părerea mea, poate fi tratat într-o singură cheie: cu diplomaţie”, a subliniat președintele. „Orice altceva, după părerea mea, este exclus. Am auzit nenumărate opinii şi sfaturi. Nu va exista un boicot la adresa Austriei din partea statului sau autorităţilor publice. Nu aşa se tratează astfel de probleme. Este evident că până aici s-au făcut paşi importanţi. De când avem un Guvern stabil, am reuşit să convingem Olanda că România merită să intre în Schengen. Am convins Suedia, care a fost foarte reticentă după schimbarea de Guvern. Am reuşit să o convingem că merităm să intrăm, repet pe merit, nu pe milă. A fost ridicat MCV şi astfel a fost eliminată probabil cea mai importantă piedică politică în calea integrării în Schengen”, a explicat președintele Klaus Iohannis.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Acest articol reprezintă o opinie.