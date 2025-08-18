China. Scăderea producției de ciment, o dovadă a sfârșitului boom-ului din sectorul construcțiilor

În luna iulie a acestui an, producția de ciment a Chinei a fost cea mai mică pentru această lună după anul 2009, în condițiile în care o criză nerezolvată în sectorul imobiliar și activitatea modestă din infrastructură au afectat lucrările de construcții. Cifrele referitoare la producția de ciment fac parte dintr-un set mai amplu de date statistice publicate vineri, care demonstrează o încetinire semnificativă a celei de-a doua economii a lumii.



Dintr-un anumit punct de vedere, cimentul este un indicator mai bun al așa numitei 'vechi economii chineze' decât alte sectoare mai urmărite, cum este producția de oțel, pentru că este mai important pentru piața internă și lucrările de construcții. De asemenea, cimentul nu poate fi exportat în cantități uriașe și, evident, că un surplus de clădiri de beton nu poate fi exportat cum este cazul supraproducției de panouri fotovoltaice sau automobile.



Producția anuală de ciment a Chinei a crescut în fiecare an din 1990 și până în 2014 pe măsură ce clădirile de birouri, rețelele de transport și imobiliarele au devenit simbolice pentru peisajul urban din China. Însă vârful producției de ciment a fost atins în luna mai 2020, când oficialii de la Beijing au introdus stimulente pentru combaterea pandemiei și criza din sectorul imobiliar încă nu izbucnise.



În luna iulie a acestui an, producția de ciment a Chinei a scăzut cu 5% față de luna iulie a anului trecut, până la 146 milioane de tone. Vremea a avut și ea o contribuție negativă, în condițiile în care valurile de căldură și furtunile au afectate lucrările de construcții. Însă industria este expusă și la reformele Guvernului vizând partea de ofertă, iar noi scăderi sunt posibile pe măsură ce producătorii vor fi obligați să reducă capacitățile pentru a alinia mai bine oferta cu cererea.



Datele statistice publicate vineri arată că economia chineză a înregistrat scăderi pe linie în luna iulie, în condițiile în care producția industrială și vânzările cu amănuntul au fost sub așteptări. Producția de oțel a atins cel mai scăzut nivel pentru o lună iulie de după 2017, în timp ce investițiile în proprietăți au înregistrat cea mai mare contracție de după 2020 iar împrumuturile în yuani contractate au scăzut pentru prima dată în ultimele două decenii, potrivit Agerpres.

