China recunoaște că decesele sale legate de Covid sunt „uriașe” și 70% dintre cei 25 de milioane de locuitori ai Shanghaiului au fost infectați

Oficialii chinezi au recunoscut că numărul total al țării de decese cauzate de Covid-19 este „uriaș”, un medic spunând că până la 70% dintre cei 25 de milioane de locuitori din Shanghai ar fi putut fi infectați.



Creșterea abruptă a numărului de infecții a venit după ce abordarea pe linia dura „zero-Covid” a Beijingului a fost slăbită brusc luna trecută, copleșind rapid spitalele și crematoriile.



Într-o admitere rară, oficialii din domeniul sănătății au spus la televizor că țara înregistrează o creștere „a cazurilor critice sau a deceselor”. Cu toate acestea, în încercarea de a minimiza situația, ei au susținut că creșterea a fost în conformitate cu alte țări.

Beijingul a criticat, de asemenea, alte țări care cer acum pasagerilor chinezi să prezinte un test Covid negativ înainte de a intra, avertizând că ar putea lua „contramăsuri” ca răspuns, scrie Daily Mail.

Xi Jinping recunoaşte eşecul politicii Zero Covid

Ieri, s-a raportat că președintele Chinei, Xi Jinping, a recunoscut în cele din urmă greșelile politicii sale draconice Zero Covid, care nu a reușit să stăpânească virusul și a declanșat primele proteste în masă pe scară largă ale țării în ultimele decenii.



Premierul a recunoscut „dificultăți și provocări fără precedent” în discursul său de Revelion adresat națiunii și a spus că este „numai firesc” ca măsurile sale dure de izolare să fie întâmpinate cu rezistență.



După tulburările uriașe, Xi a renunțat la măsurile Zero Covid pe 7 decembrie, dar noua sa strategie de a trăi cu virusul a făcut ca infecțiile să crească vertiginos, infecțiile atingând în prezent vârful la Beijing.



În primele 20 de zile ale lunii decembrie, principala autoritate sanitară a guvernului estimează că 248 de milioane de oameni - echivalentul a 18% din populație - au contractat virusul.



Acum, Jiao Yahui, un oficial al Comisiei Naționale de Sănătate, a declarat pentru postul de stat China Central Television: „Avem o bază uriașă, așa că ceea ce simt oamenii este că cazurile grave, cazurile critice sau decesele sunt în creștere.



„În ceea ce privește acest val, ceea ce oamenii au simțit este numărul absolut, nu procentul scăzut (de decese față de totalul infecțiilor). În comparație cu restul lumii, vârfurile de infecție cu care ne confruntăm în toată țara nu sunt neobișnuite”, a spus ea, potrivit The Times.

Răspândirea epidemiei în Shanghai este posibil să fi ajuns la 70% din populație





Tong Zhaohui, un vicepreședinte al Spitalului Chaoyang din Beijing, a fost de acord cu Yahui că numărul este mare, dar a spus că procentul relativ al deceselor ar putea fi încă scăzut. „Gândește-te câți oameni din jurul tău au fost infectați, dar câți au dezvoltat cazuri critice sau pneumonie? Cred că toată lumea are ideea”, a spus el.



Într-o altă admitere a unui oficial medical chinez, Chen Erzhen, vicepreședinte la Spitalul Ruijin și membru al grupului consultativ de experți Covid din Shanghai, a estimat că majoritatea celor 25 de milioane de locuitori ai orașului ar fi putut fi infectați.

„Acum, răspândirea epidemiei în Shanghai este foarte largă și este posibil să fi ajuns la 70% din populație, adică de 20 până la 30 de ori mai mult decât (în aprilie și mai),” a spus el pentru Dajiangdong Studio, deținut de Partidul Comunist.



Shanghai a suferit o izolare istovitoare de două luni din aprilie, timp în care peste 600.000 de locuitori au fost infectați și mulți au fost transportați în centre de carantină în masă.



Dar acum varianta Omicron se răspândește fulgerător în oraș.



În alte orașe mari, inclusiv Beijing, Tianjin, Chongqing și Guangzhou, oficialii chinezi din domeniul sănătății au sugerat că valul a atins deja apogeul.



În provincia vecină Zhejiang, autoritățile de control al bolilor au declarat marți că au existat un milion de noi infecții în ultimele zile și că provincia intră într-un platou de vârf pentru Covid.



Chen a adăugat că spitalul său din Shanghai înregistrează zilnic 1.600 de internări de urgență – dublu față de numărul de înainte de ridicarea restricțiilor – dintre care 80% sunt pacienți cu Covid.



„Peste 100 de ambulanțe sosesc la spital în fiecare zi”, a spus el, adăugând că aproximativ jumătate dintre internările de urgență au fost persoane vulnerabile în vârstă de peste 65 de ani.



La Spitalul Tongren din centrul orașului Shanghai, reporterii au văzut marți pacienți primind asistență medicală de urgență în fața intrării secției de urgență supraaglomerate.



Coridoarele s-au revărsat cu zeci de pacienți vârstnici întinși pe paturi înghesuiți, conectați la picături intravenoase. Unii pacienți purtau măști de oxigen atașate la recipientele de lângă pat.





Beijingul a contestat faptul că țările impun restricții asupra sosirilor chineze





Statele Unite ale Americii, Canada, Franța și Japonia se numără printre o serie de țări care solicită acum călătorilor din China să prezinte un test Covid negativ înainte de sosire.

„Unele țări au adoptat restricții de intrare care vizează doar călătorii chinezi”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Mao Ning, într-un document.



„Acest lucru nu are o bază științifică și unele practici sunt inacceptabile”, a adăugat ea, avertizând că China ar putea „lua contramăsuri bazate pe principiul reciprocității”.



La sfârșitul lunii decembrie, Beijingul a declarat că persoanele care sosesc nu vor mai fi obligați să se plaseze în carantină, trimițând mulți chinezi să se grăbească să planifice călătorii mult așteptate în străinătate.



Țările au citat lipsa de transparență a Chinei în ceea ce privește datele despre infecții și riscul ca noi variante să apară drept motive pentru a restricționa călătorii, mai notează Daily Mail.



China a înregistrat doar 22 de decese de Covid din decembrie, după ce a restrâns dramatic criteriile de clasificare a acestor decese.



Însă, într-un interviu acordat luni postului de stat CCTV, oficialul Comisiei Naționale de Sănătate (NHC), Jiao Yahui, a declarat reporterilor joi că China a publicat întotdeauna date „despre decesele provocate de Covid-19 și cazurile grave, în spiritul deschiderii și transparenței”.



„China s-a angajat întotdeauna să respecte criteriile științifice de evaluare a deceselor cauzate de Covid-19, de la început până la sfârșit, care sunt în conformitate cu criteriile internaționale”, a spus Jiao.

Oficialii se pregătesc de un nou val în timp ce oamenii se întorc acasă pentru a petrece Anul Nou Lunar





Între timp, oficialii chinezi se pregătesc pentru un val de virus care să lovească interiorul rural lipsit de resurse al Chinei, în timp ce milioane de oameni se pregătesc să călătorească înapoi în orașele lor natale pentru sărbătoarea publică a Anului Nou Lunar, care durează o săptămână, începând cu 21 ianuarie.



Jiao Yahui a recunoscut că a face față vârfului așteptat în zonele rurale ar fi o „provocare enormă”.



„Ceea ce ne îngrijorează cel mai mult este că în ultimii trei ani nimeni nu s-a întors acasă pentru Anul Nou Lunar, dar în sfârșit poate anul acesta”, a spus Jiao.



„Ca urmare, ar putea exista o creștere a rezidenților urbani în mediul rural pentru a-și vizita rudele, așa că suntem și mai îngrijorați de epidemia rurală”.



Ea a recunoscut, de asemenea, presiunea asupra departamentelor de urgență ale spitalelor și a promis că autoritățile vor coordona resursele medicale pentru a asigura tratamentul pacienților din zonele subfinanțate.

Luni, președintele Chinei Jinping a recunoscut în cele din urmă greșelile politicii sale draconice Zero Covid, care nu a reușit să țină cont de virus.

Într-o adresă televizată, el a rupt tăcerea asupra pivotului său brusc de politică luna trecută, care a eliberat milioane de oameni de arest virtual la domiciliu, testare obligatorie, granițe închise și tabere de carantină. El a spus că China se află acum într-o nouă fază a controlului Covid, care este „optimizat” pentru a proteja viețile și economia.



El a spus: „De când a lovit Covid-19, am pus oamenii pe primul loc și am pus viața pe primul loc tot timpul. „Cu eforturi extraordinare, am depășit dificultățile și provocările fără precedent și nu a fost o călătorie ușoară pentru nimeni.



„Am intrat acum într-o nouă fază a răspunsului la Covid în care rămân provocări grele.” El a adăugat: „Ceea ce contează este că construim consens prin comunicare și consultare. „Să facem un efort suplimentar pentru a reuși, deoarece perseverența și solidaritatea înseamnă victorie.”



Discursul a reprezentat o schimbare majoră față de tonul de sărbătoare din octombrie, când și-a asigurat un al treilea mandat la putere la congresul partidului său, mai scrie Daily Mail.

