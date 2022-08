China anunță noi exerciții militare în strâmtoarea Taiwan

China va organiza exerciții cu foc viu în largul coastei provinciei Fujian, vizavi de Taiwan.

După ce președintele Camerei Statelor Unite, Nancy Pelosi, a vizitat Taipei în perioada 2-3 august, China a lansat manevre militare la scară largă, inclusiv tragerea de rachete peste Taiwan, în timp ce a continuat să trimită avioane de război peste linia mediană a strâmtorii Taiwan.

Cea mai recentă rundă de exerciții cu foc viu a fost programată pentru vineri (26 august) și sâmbătă (27 august) între orele 6:00 și 21:00. în largul coastei Fujian, lângă Fuqing și Putian, peste strâmtoarea Taiwan din nordul Taiwanului, a raportat CNA. Navelor li s-a interzis intrarea în zonă în acele perioade, potrivit unui comunicat al Administrației pentru Siguranța Maritimă a provinciei chineze.

Testele cu foc real au avut loc în aceeași zonă pe 30 iulie, înainte de călătoria lui Pelosi în Taiwan, a informat CNA. De atunci, China a efectuat manevre la scară largă de-a lungul coastei sale, sporind în același timp numărul de avioane pe care le trimite peste linia mediană a strâmtorii Taiwan și în zona de identificare a apărării aeriene (ADIZ) a Taiwanului, Taiwan News.

Taiwanul propune o creştere record de aproape 14% a bugetului militar pe fondul escaladării tensiunilor cu China

După vizita în Taiwan în această lună a preşedintei Camerei Reprezentanţilor a Congresului american, Nancy Pelosi, China a desfăşurat cele mai ample exerciţii militare în jurul insulei guvernate democratic. Vizita a înfuriat Beijingul, care a considerat-o o tentativă a Washingtonului de ingerinţă în afacerile interne ale Chinei.



Bugetul total de apărare propus de cabinetul preşedintei Tsai Ing-wen este de 586,3 miliarde de dolari taiwanezi (19,41 miliarde de dolari SUA), o creştere anuală record de 13,9%.



Propunerea de buget, care trebuie aprobată de parlament, marchează al şaselea an consecutiv de creştere a cheltuielilor de apărare începând din 2017, însă majorările anterioare fuseseră sub 4%.



Potrivit ministrului pentru buget şi statistică, Chu Tzer-ming, creşterea prevăzută va fi destinată în special costurilor operaţionale precum cele pentru combustibili şi mentenanţa avioanelor şi navelor trimise pentru a contracara activităţile militare ale Chinei în preajma Taiwanului.



Bugetul militar propus reprezintă 14,6% din cel general pentru 2023 şi se situează pe locul al patrulea după fondurile alocate cheltuielilor sociale, educaţiei, ştiinţei şi culturii (buget combinat) şi dezvoltării economice.



Taiwanul a anunţat anul trecut o alocare bugetară suplimentară de 8,69 miliarde de dolari până în 2026, în plus faţă de cheltuielile militare anuale, destinată mai ales achiziţiei de armament naval, precum rachete şi nave.



Preşedinta Tsai a făcut o prioritate din modernizarea forţelor armate, bine dotate, dar întrecute cu mult de cele ale Chinei (citește contnuarea AICI).

