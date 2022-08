Taiwanul propune o creştere record de aproape 14% a bugetului militar pe fondul escaladării tensiunilor cu China

După vizita în Taiwan în această lună a preşedintei Camerei Reprezentanţilor a Congresului american, Nancy Pelosi, China a desfăşurat cele mai ample exerciţii militare în jurul insulei guvernate democratic. Vizita a înfuriat Beijingul, care a considerat-o o tentativă a Washingtonului de ingerinţă în afacerile interne ale Chinei.



Bugetul total de apărare propus de cabinetul preşedintei Tsai Ing-wen este de 586,3 miliarde de dolari taiwanezi (19,41 miliarde de dolari SUA), o creştere anuală record de 13,9%.



Propunerea de buget, care trebuie aprobată de parlament, marchează al şaselea an consecutiv de creştere a cheltuielilor de apărare începând din 2017, însă majorările anterioare fuseseră sub 4%.



Potrivit ministrului pentru buget şi statistică, Chu Tzer-ming, creşterea prevăzută va fi destinată în special costurilor operaţionale precum cele pentru combustibili şi mentenanţa avioanelor şi navelor trimise pentru a contracara activităţile militare ale Chinei în preajma Taiwanului.



Bugetul militar propus reprezintă 14,6% din cel general pentru 2023 şi se situează pe locul al patrulea după fondurile alocate cheltuielilor sociale, educaţiei, ştiinţei şi culturii (buget combinat) şi dezvoltării economice.



Taiwanul a anunţat anul trecut o alocare bugetară suplimentară de 8,69 miliarde de dolari până în 2026, în plus faţă de cheltuielile militare anuale, destinată mai ales achiziţiei de armament naval, precum rachete şi nave.



Preşedinta Tsai a făcut o prioritate din modernizarea forţelor armate, bine dotate, dar întrecute cu mult de cele ale Chinei.



China a afirmat în martie că va cheltui cu 7,1% mai mult pentru apărare în acest an, adică echivalentul a 211,62 miliarde de dolari, însă mulţi experţi suspectează că aceasta nu este cifra reală, chiar dacă guvernul neagă, scrie Agerpres.

Nicio zi fără o incursiune a Beijingului. Taiwan a interceptat alte 17 avioane și șase nave militare chineze

17 avioane militare și șase nave din armata chineză s-au apropiat de Taiwan.

Ministerul Apărării Naționale din Taiwan a declarat că a urmărit 17 avioane și șase nave din armata chineză în întreaga țară până la ora 17:00, vineri, 19 august 2022.

Din cele 17 avioane de război ale Forțelor Aeriene ale Armatei Populare de Eliberare (PLAAF), opt au traversat linia mediană deasupra strâmtorii Taiwan, a spus armata. Avioanele erau patru bombardiere-luptători Xi’an JH-7, două avioane de luptă Sukhoi Su-30 și două avioane Shenyang J-11.

Avioanele JH-7 și Su-30 au traversat linia mediană la capătul nordic, în timp ce cele două avioane de luptă J-11 au trecut la capătul sudic.

Ministerul a spus că a însărcinat Combat Air Patrols (CAP), navele marinei și sistemele de rachete de apărare aeriană să monitorizeze și să răspundă la activitățile chineze.

În ziua precedentă, armata a urmărit 51 de avioane de război chineze peste strâmtoarea Taiwan și un distrugător chinez de rachete ghidate în apropierea unei zone în care Taiwan testa rachete, conform Taiwan News.

Taiwanul şi-a prezentat miercuri cel mai avansat avion de luptă, F-16V, de fabricaţie americană şi echipat cu rachete, într-o rară demonstraţie nocturnă după manevrele militare fără precedent ale Chinei în largul coastelor sale, relatează France Presse.

Beijingul a desfăşurat exerciţii aeriene şi maritime mai multe zile în Strâmtoarea Taiwan în această lună, în legătură cu vizita în insulă la începutul lunii august a preşedintei Camerei Reprezentanţilor a SUA, Nancy Pelosi, urmată două săptămâni mai târziu de cea a unei delegaţii a Congresului.

Taiwanul a efectuat propriile manevre pentru a simula apărarea împotriva unei invazii a Chinei. Miercuri, un avion de luptă F-16V - o versiune îmbunătăţită şi mult mai sofisticată a altor F-16, care datează din anii 1990 - a fost încărcată cu o rachetă antinavă de fabricaţie americană, ca parte a unui exerciţiu de "pregătire pentru luptă" la o bază aeriană din comitatul Hualien, în estul teritoriului.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News