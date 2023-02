Chat GPT, amenințare pentru corporatiști, jurnaliști, sau judecători. Schimbarea puterii la nivel global, în următorii 25 de ani

Revoluțiile de acum 10.000 de ani, când s-a inventat agricultura, de acum 250 de ani, când s-a inventat motorul cu abur, sau de acum 75 de ani, când s-a inventat calculatorul, sunt pistoale cu apă față de bomba nucleară care a fost detonată în noiembrie 2022, odată cu lansarea Chat GPT.

În zilele noastre, peste 90% dintre roboți funcționează în fabrici. Studii de la începutul anilor 2000 estimau că vor mai trece 100-120 de ani până când oamenii muncii, cum le spuneau comuniștii, vor fi la paritate cu roboții. Se pare că accelerația pe care o capătă sistemele de inteligență artificială, învățând singure, este mult mai mare decât și-au putut imagina creatorii AI. Hotarul 50/50 a fost, deci, mutat la jumătatea secolului în care trăim. Adică, un tânăr magistrat care astăzi îmbracă roba nu va apuca să iasă la pensie (în România, unde se poate pensiona la 50 de ani), înainte să poată fi înlocuit de un robot.

Ai putea trăi cu 20 de dolari pe lună la call-center?

Dacă automatizarea a șters milioane de joburi din fața liniilor de asamblare tip Henry Ford, Chat GPT va trimite în șomaj milioane de gulere albe. Chat GPT Plus costă acum 20 de dolari pe lună. Câți oameni ar fi dispuși să concureze cu roboții, pentru această sumă, la un call-center?

Tehnologia chatbot poate identifica nevoilor clienților și poate răspunde la întrebările acestora, generând o experiență pozitivă și favorizând decizia de cumpărare, poate oferi recomandări și descrieri de produse, s-ar spune în corporateză. Chatbot-urile pot gestiona agenda, pot tria și rezuma corespondența, pot compune răspunsuri și le pot expedia, pot redacta documente de lucru și memo-uri.

Practic, dispare job-ul de asistent personal, așa-numitul (în România grotelor) post de secretară, dispar și nenumărate poziții din marketing, publicitate, vânzări, relații cu clienții, administrație etc.

Digitalizarea, finanțată de Comisia Europeană, înseamnă oare numai înlocuirea fișetului cu PC-ul, sau vor fi înlocuiți și funcționarii cu platforme de IA?

Robot-judecător, testat în Estonia

De mai bine de 10 ani, aparatele RMN dotate cu IA selectează singure imaginile relevante, reducând materialul care trebuie procesat de medic cu 80%. Roboții au învins omul nu doar la șah, cu a făcut Deep Blue-ul IBM cu Kasparov, ci și la diagnostice medicale, încă de acum patru ani. Estonia a început din 2016 să lucreze la un robot-judecător, o platformă care va administra probe și va emite sentințe în litigiile cu valoare sub 7000 de euro. Poate fi înlocuit IT-istul de un robot, sunt în pericol job-urile din IT? Azi nu, spune industria, dar nimeni nu poate spune cât de repede va veni ”mâine”.

Milioanele de oameni care s-au jucat cu Chat GPT sau Bing nu s-au întrebat de ce au acces gratuit la platforma care le scrie eseuri sau poezii? Pentru adresa de corespondență sau pentru a le afla comportamentele de consum? Nicidecum, astea sunt deja pe piață de la primul lor email gratis. Ci pentru că toate conversațiile cu utilizatorii fac ChatGPT mai deștept. Așa cum scrie cu litere mici, în textul pe care nu-l citește aproape nimeni, doar ”during the research preview, usage of ChatGPT is free”. Boții sunt acum la internship, învață, își fac ucenicia fără să pretindă salariu, dar în scurtă vreme trebuie să producă, iar marile corporații IT mizează pe IA pentru o creștere rapidă, cu până la 20% pe an, din astfel de servicii.

De ce nu lansează China propriul conversațiobot?

Învățarea prin interacțiune poate fi și răspunsul la criticile celor care considerau că robotul Chat GPT a fost lansat prea devreme. Este foarte probabil că și China și alte puteri tehnologice rulează astfel de programe. Secretomania, cazul lor, e o frână pentru progresul IA. Una e când IA-ul interacționează și învață de la un million de profesori, alta când discută doar cu cei care au scris programul.

Și fiindcă a venit vorba despre profesori… cei care râd superior de greșelile conversațioboților, de fapt antrenează IA, o pregătesc pentru momentul când rolul profesor-elev se va schimba, iar șmecherii de azi vor constata că sunt ei înșiși învățăcei scoși la tablă, ba chiar că au ajuns repetenții care se roagă de robot pentru un cinci.

Dacă revoluția înseamnă schimbarea structurii de putere în societate, să ne întrebăm cine va deține puterea, după 2050, când de la producția de bunuri, la management, vânzări sau publicitate, până la judecarea litigiilor, 50% din posturi vor fi ocupate de boți.

