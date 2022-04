CFR - FCSB, victorie uriașă pentru echipa lui Becali. Ce nu s-a văzut la TV - Galerie foto

Unicul gol al partidei a fost înscris de Octavian Popescu (74), cu un şut de la circa 25 de metri, deviat de fundaşul Daniel Graovac.

După această victorie clară, deși nu o arată și scorul, FCSB a relansat lupta pentru titlu. CFR mai are acum doar două puncte avans faţă de echipa finanțată de Gigi Becali în clasamentul Ligii 1.

De asemenea, CFR a jucat mai bine de o repriză în zece oameni, fundaşul Mateo Susic a fost eliminat în minutul 43 pentru un fault dur la Darius Olaru, care nu a mai putut continua jocul și a ajuns direct la spital.

FCSB a avut mult mai multe ocazii de gol. De menționat este faptul că CFR a tras primul său şut pe poartă în prelungirile partidei, în min. 90+3, când putea egala.

Galerie foto din timpul partidei și de la final, cu bucuria roș-albaștrilor în fața propriilor suporteri

După înfrângerea cu FCSB, Dan Petrescu a dat vina pe arbitraj, deși CFR a tras primul șut pe poartă abia în prelungirile partidei

„E prima înfrângere în campionat pe teren propriu după foarte mult timp. Un meci disputat, decis de o greșeală mare de arbitraj. Nu ai voie la un derby să dai un astfel de roșu! A fluierat cu 10 secunde înainte finalul primei reprize, nu cumva să egalăm. Am luat mereu goluri peste minutul jucat.

Presiunea s-a văzut, arbitrul a decis meciul. Nu am ce să le reproșez băieților mei. S-au luptat, dar am jucat în 10. Nu poți să dai roșu, decât dacă e foarte clar. Noi niciodată nu vom beneficia de o astfel de eliminare la Craiova sau la FCSB.

Nu mai sunt nici jucătorii de experiență pe care îi aveam înainte. Presiunea s-a văzut”, a declarat Dan Petrescu.

Toni Petrea, după victoria cu CFR Cluj

”O victorie importantă, un meci important pentru ambele echipe. Dacă ar fi câștigat ei, ar fi fost aproape imposibil să-i ajungem. Ne-am apropiat la două puncte, dar mai sunt cinci meciuri grele, se poate întâmpla orice. Trebuie să mai recuperăm două puncte și vom vedea la final unde ne vom clasa.

Țin să le mulțumesc fanilor pentru sprijinul pe care ni l-au acordat. Au fost câțiva fani și la bază, înainte să plecăm spre Cluj, au încurajat jucătorii.

Știam stilul de joc al CFR-ului, ne-am pregătit pentru un asemenea joc de luptă, în care să ne impunem stilul. Am avut situații, chiar și 11 contra 11, am controlat jocul. Am avut și alte situații de a marca, din păcate, nu am reușit”, a declarat Toni Petrea, după meci.

FC CFR 1907 Cluj - FCSB 0-1 (0-0), Stadion Dr. Constantin Rădulescu - Cluj-Napoca

A marcat: Octavian Popescu (74). Cartonaş roşu: Mateo Susic (CFR, 43).

Arbitru: Istvan Kovacs (Carei); arbitri asistenţi: Vasile Marinescu (Bucureşti), Daniel Mitruţi (Craiova); arbitru de rezervă: Sebastian Colţescu (Bucureşti) Observatori: Costin Ioan Toma (Piatra Neamţ) - CCA, Eduard Alexandru (Ploieşti) - LPF.

Citește și - De ce crede Gigi Becali că FCSB va câștiga campionatul: E geniu! - video

Citește și - Gigi Becali, gest exemplar în curtea unei mănăstiri. Și-a dat haina de pe el unui om al străzii cu dizabilități / Video

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News