CFR Cluj câștigă titlul de campioană a Ligii I, ediția 2021-2022

CFR Cluj a câştigat al cincilea său titlu consecutiv de campioană a României la fotbal, duminică seara, după ce a învins-o pe Universitatea Craiova cu scorul de 2-1 (1-0), pe teren propriu, într-un meci din etapa a 9-a, penultima, a fazei play-off a Ligii I.



Echipa antrenată de Dan Petrescu are patru puncte avans faţă de principala sa urmăritoare, FCSB, înaintea ultimei etape din play-off. De remarcat că la finalul sezonului regulat, CFR avea 14 puncte în plus faţă de FCSB.



CFR Cluj şi-a trecut astfel în palmares al optulea titlu de campioană, după cele din 2008, 2010, 2012, 2018, 2019, 2020 şi 2021.



Ardelenii au deschis scorul rapid în meciul cu Universitatea, prin ghanezul Bismark Adjei-Boateng (2), dintr-o poziţie suspectă de ofsaid, la lovitura liberă executată de Ciprian Deac. Atacantul croat Gabriel Debeljuh a majorat diferenţa (57), după o eroare gravă a fundaşului Valerică Găman. Universitatea a marcat prin Alexandru Mateiu (61), un un şut din drop din marginea careului, după o minge respinsă de apărarea gazdelor la un corner. Oaspeţii au căutat egalarea, dar nu au reuşit să îşi creeze ocazii clare de gol.



CFR are patru victorii consecutive în play-off, în timp ce Universitatea a pierdut al treilea meci la rând (două în campionat, unul în Cupa României) şi patru partide din ultimele cinci jocuri în campionat şi cupă.



FC CFR 1907 Cluj - Universitatea Craiova 2-1 (1-0), Stadion Dr. Constantin Rădulescu - Cluj-Napoca

Au marcat: Bismark Adjei-Boateng (2), Gabriel Debeljuh (57), respectiv Alexandru Mateiu (61).

Arbitru: Radu Petrescu; arbitri asistenţi: Mircea Mihail Grigoriu, Radu Adrian Ghinguleac; arbitru de rezervă: Bogdan Dumitrache (toţi din Bucureşti)

Observatori: Nicolae Grigorescu (Timişoara) - CCA, Marin Petrache (Săbăreni/Giurgiu) - LPF.

FC Bruges a reușit să câștige al 18-lea titlu de campioană, pe terenul lui Royal Antwerp

Echipa FC Bruges a cucerit cel de-al 18-lea titlu de campioană a Belgiei la fotbal din istoria sa, în urma victoriei obţinute pe terenul formaţiei Royal Antwerp (scor 3-1), duminică, în penultima rundă a play-off-ului.



Gazdele au deschis scorul prin Michael Frey (19), însă Bruges a întors rezultatul în repriza secundă, graţie reuşitelor lui Hans Vanaken (49 - penalty), Jack Hendry (64) şi Sargis Adamyan (66).

Antrenorul lui Bruges va antrena Ajax Amsterdam de luna viitoare





FC Bruges, pregătită de olandezul Alfred Schreuder, care va prelua de luna viitoare conducerea echipei Ajax Amerdam, a acumulat 49 de puncte în urma acestui succes, distanţându-se la opt lungimi de ocupanta locului secund, Union St. Galloise, care va evolua tot duminică pe terenul formaţiei Anderlecht Bruxelles, aflată pe poziţia a treia.



Anderlecht domină ierarhia cluburilor cu cele mai multe titluri de campioană a Belgiei (34), urmată de FC Bruges (18), Union St. Galloise (11) şi Standard Liege (10).



Ultimul titlul naţional obţinut de Anderlecht Bruxelles datează însă din sezonul 2016-2017.

Liverpool a câștigat Cupa Angliei

Echipa FC Liverpool a câştigat Cupa Angliei la fotbal, pentru a opta oară în istoria sa învingând cu scorul de 6-5 la loviturile de departajare formaţia Chelsea Londra, sâmbătă, pe stadionul Wembley, în faţa a 84.897 de spectatori.

La finalul timpului regulamentar de joc şi al prelungirilor, scorul a fost egal, 0-0.



Acesta este al doilea trofeul cucerit de Liverpool de la debutul acestui sezon, după Cupa Ligii engleze, în finala căreia a avut-o ca adversară pe tot pe Chelsea, de care a dispus tot la loviturile de departajare.



Succesul de sâmbătă a fost umbrit însă de accidentările atacantului Mohamed Salah şi fundaşului Virgil van Dijk, doi jucători importanţi pe care Liverpool riscă să nu poată conta în acest final de sezon, în care echipa pregătită de antrenorul Juergen Klopp îşi poate completa palmaresul cu alte două trofee.

