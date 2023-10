Cezar Osiceanu: Droguri în aviaţie? Dumnezeule, nu cred!

Ziarul englez The Sun a publicat deunăzi un șir de articole pe tema unui pilot al companiei British Airways care a fost găsit la controlul inopinat ca fiind doar sub influența drogurilor, în speță a cocainei!

Dacă la noi polițiștii au devenit dealeri și consumatori de droguri, ce să le cerem celorlalți, se întreba Sorin Roșca Stănescu în urma scandalurilor dezvăluite de presă și acoperite bine de ministerul de interne (ca de obicei!).

Ziariștii englezi au reușit să publice până și mesajele text ale pilotului respectiv către o colegă stewardesă și, pe lângă spumoasele cuvinte, te întrebi cum un om cu o asemenea responsabilitate profesională poate încalca deliberat interdicția de folosire a drogurilor, impusă în întreaga aviație mondială!

Pe lângă faptul că zborul respectiv a fost anulat, provocând o pagubă de peste 100.000 euro - plus procese cu pasagerii, etc etc, cazul în sine trage un semnal de alarmă major atât în industrie cât și în restul societății.

Până acum douăzeci de ani de zile toate companiile naționale aveau Cabinete medicale proprii pe unde, Volens nolens, erau obligaţi să treacă toț personalul aeronavigant pentru verificări minime obligatorii. Acolo ți se luau pulsul și tensiunea, se verificau starea generală de sănătate și existența celor 2 perechi de ochelari de vedere pentru cel care era înregistrat ca având nevoie, dar mai ales erai testat pentru alcool și semnai că ești ok pentru zbor.

Apoi au venit corporatiștii în Aviația civilă și s-a ales praful de multe lucruri bune și sănătoase.

Așa s-au închis și eliminat cabinetele companiilor, s-au scos total verificările medicale înainte de cursa și alcooltestul, s-au redus la minimum verificările medicale anuale reducându-se și baremele de sănătate. Scoțându-se de exemplu testarea psihologică specializată în aviație, această a dus la cazul dezastrului provocat de copilotul companiei Germanwings despre care se susține că ar fi prăbușit intenționat un Airbus 320 cu tot cu pasageri, copilot cu probleme la mansardă și aflat sub tratament specializat

Tot grație corporatiștilor ajunși în aviație fără nici o legătură cu domeniul, în Anglia stewardesele erau trimise la medicul de familie pentru vizită medicală și nu la centrele medicale specializate iar exemplele pot continua.

Tradițional se spune că alcoolul era problema majoră a aviatorilor civili și militari într-o proporție majoră, conform unor studii medicale făcute prin diverse țări dar acum drogurile le dau acestora târcoale din ce în ce mai des. În România a fost descoperit un singur caz în rândurile piloților și mai multe în cel al însoțitorilor de bord. Din punct de vedere procedural un pilot odată descoperit pozitiv la drugtest își pierde doar temporar licența medicală, în rest nefiind nimic prevăzut, de genul amendă, etc

Autoritatea Aeronautică Civilă Română nu se cunoaște a fi executat vreun control de tip alcool test sau drugtest în timp ce după cazul de la British Airways controalele s-au întețit în Europa de Vest

Împreuna cu regretatul Dr neurolog și specialist în medicină aeronautică recunoscut internațional, Virgil Băloescu, imediat după momentul când primul caz fusese deja descoperit în România, discutasem despre efectuarea unui program național aeronautic pentru prevenirea și combaterea fenomenului.

O primă măsură propusă pentru cel confirmat că fiind pozitiv la testul antidrog era aceea de a i se suspenda imediat licența medicală până când va fi declarat ca fiind complet “curat” de către minim două laboratoare independente și specializate. Pe perioada suspendării, cel vinovat trebuia să facă dovada urmării unui program specializat creat și organizat de către Institutul Național de Medicină Aeronautică și Agenția Națională Antidrog

Altă măsură era aceea de a fi ridicată pe viața licența de pilot în cazul celui care a provocat un accident aeronautic fiind sub influența substanțelor interzise

Introducerea unui control alcooltest și drugtest efectuat pe aeroporturile din România lunar, inopinat și prin rotație era o altă măsură menită să creeze o stare de siguranță și încredere publică în Aviația civilă din România

Din nefericire, dispariția prematură a dr-ului Băloescu - căruia i se mai spunea și “neurologul înaripatilor”, a blocat promovarea acestui proiect. Apariția unor droguri sintetice ce conduc la dependenţă direct după prima doză, problemele tipice aviației: programul de muncă infernal (opt zile consecutive de muncă, 5-7 zile libere pe lună, 12-14 ore de muncă zilnică plus timpul de deplasare la și de la serviciu, etc), condițiile de muncă extrem de grele, lipsa timpului de decompensare împreună cu familia, stresul acumulat, inexistenţa unor programe de decompensare fizică și psihică, nivelul veniturilor, etc etc, fac din pilot o țintă vie pentru dealerii de droguri. Iar de aici încolo … !

Acum că am identificat cauzele, mijloacele, ţintele și modurile de acțiune, se pune întrebarea normală: ce este de făcut? Nu de către autoritățile române care sunt dovadă nu a unui stat eșuat ci a unui stat haos, ci de către noi!

Da. Noi ăștia mulți care votăm, plătim taxe și impozite ca polițiștii să devină dealeri și consumatori, magistrații să “spele” polițiștii corupți și incompetenți, și care ne lăsam mințiți cu sloganuri de genul “România educată”, “PNRR”, “UE”, etc etc Tu cititorule ce vei face acum?

Acest articol reprezintă o opinie.