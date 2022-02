Cereri pentru achiziţia unui apartament ANL, depuse la... magazin. Se întâmplă în Galaţi. Ce spune Primăria

Aflând că Primăria Galați vrea să scoată la vânzare apartamentele din cartierul ANL Dimitrie Cantemir și dorind, probabil, să fie siguri că își vor putea cumpăra locuințele în care stau, mai mulți gălățeni din cartierul respectiv au avut o inițiativă cel puțin ciudată. Concret, ei au completat niște hârtii cu datele lor personale - inclusiv CNP, serie buletin, număr contract închiriere etc., hârtii pe care le-au depus tot acolo de unde le-au luat, la magazinul Economat de la parterul blocului S9, magazin care aparține de Administrația Piețelor Agroalimentare SA, scrie Viaţa Liberă.

"Recunosc, m-am păcălit și eu", a spus Iuliana Angheluță, unul dintre locatarii de la blocurile din Cantemir. "Am luat și eu o hârtie de la Economat, am completat-o cu datele personale cerute și am dus-o înapoi la magazin. Abia apoi m-am gândit că e ciudată această treabă, am stat pe internet până noaptea târziu să încerc să mă lămuresc și apoi m-am întrebat cine are nevoie de acele hârtii. A doua zi dimineață am sunat la Primărie, de unde mi s-a spus că Primăria nu are nicio legătură cu hârtiile completate de noi și că au fost primite mai multe sesizări de la locatarii din zonă", a mai declarat gălățeanca.

Ce spune Primăria

"Referitor la solicitarea dumneavoastră, vă comunicăm că nu este vorba despre o inițiativă a Primăriei municipiului Galați sau a Administrației Piețelor, iar din verificările efectuate s-a constatat că este un demers al unor locatari din cartierul D. Cantemir. Bineînțeles că angajatei magazinului i s-a transmis să nu mai dea curs unor astfel de inițiative ce privesc situația imobilelor, fără acordul municipalității", este răspunsul primit de la Biroul de presă al Primăriei Galați, punct de vedere asumat complet și de Administrația Piețelor Agroalimentare.

Municipalitatea a mai precizat că "se dorește vânzarea apartamentelor către chiriași, însă mai trebuie parcurși pași legali procedurali, inclusiv intabulări și extrase de carte funciară. Cel mai probabil, vânzările se vor face etapizat, iar primele estimăm că vor avea loc în decurs de câteva luni. Vor fi anunțuri publice", se precizează în răspunsul Primăriei Galați.

