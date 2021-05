Cercetătorii japonezi au forat cea mai adâncă gaură oceanică din istorie / VIDEO

O echipă de oameni de știință din Japonia este posibil să fi doborât recordul pentru forarea celei mai adânci găuri oceanice din istorie.

„Acest record a rămas până în dimineața de vineri, 14 mai 2021, când căpitanul Naoto Kimura, de pe nava de cercetare Kaimei, a poziționat vasul într-o zonă în care adâncimea apei este de 8.023 de metri”, a mai spus profesorul Universității din Innsbruck, citat de Fox News.

Gaura a fost forată la aproape 8 kilometri sub nivelul mării în largul coastei Japoniei, în dimineața zilei de 14 mai, într-un efort de a studia istoria seismelor din regiune. Cercetătorii au colectat, de asemenea, cel mai adânc eșantion de până acum, de sub podeaua marină.

„În urmă cu 43 de ani, legendarul vas de foraj Glomar Challenger a stabilit recordul pentru cel mai adânc sit de carotaj din 50 de ani de forări științifice în ocean, recuperând două miezuri lungi de 15,5 și 20,5 m de la o adâncime de 7.034 de metri, respectiv 7.029 metri, în Groapa Marianelor”, a afirmat Michael Strasser, unul dintre șefii expediției.

Zeci de metri de sedimente recuperate de pe fundul mării

Conform raportului lui Strasser, echipajul de la bordul Kaimei a coborât un burghiu în apă, timp de 2 ore și 40 de minute pentru a ajunge chiar deasupra fundului mării.

Burghiul a fost apoi recuperat împreună cu aproape 37 de metri de sedimente. Strasser a precizat că, anterior, cel mai adânc eșantion prelevat de sub mare era dintr-o zonă unde apa avea o adâncime de puțin peste 6,4 kilometri.

„Apreciem foarte mult eforturile uriașe ale căpitanului și ale echipajului său de a efectua în condiții de siguranță astfel de operațiuni provocatoare în apă ultra-adâncă și așteptăm cu nerăbdare să realizăm analize științifice asupra acestor mostre colectatea de la cea mai mare adâncime”, a mai spus el.

Groapa forată este situată aproape de epicentrul devastatorului cutremur din Tōhoku din 2011, în Groapa Japoniei. Cea mai adâncă gaură forată pe uscat a fost realizată de ruși, la o adâncime de peste 12 kilometri, potrivit Descopera.