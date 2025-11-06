€ 5.0845
Data actualizării: 18:58 06 Noi 2025 | Data publicării: 18:54 06 Noi 2025

CEO-ul Grupului PPC subliniază în cadrul P-TEC 2025 importanța vitală a energiei și a noilor tehnologii în dezvoltare
Autor: Alexandra Curtache

energie-verde_64495700 Foto cu rol ilustrativ: Freepik
 

La P-TEC 2025, Georgios Stassis, CEO al Grupului PPC, a evidențiat rolul energiei și tehnologiilor inovatoare în dezvoltarea durabilă, prezentând proiecte de centre AI și energie verde în Grecia.

În perioada 6-7 noiembrie 2025, Departamentul Energiei din SUA, Ministerul Mediului și Energiei din Grecia și Centrul Global pentru Energie al Consiliului Atlantic, convoca cea de-a șasea reuniune a Parteneriatului pentru Cooperare Energetică Transatlantică (P-TEC), la care participă lideri din industria publică și privată pentru a discuta, în direct din Atena, Grecia, despre securitatea și accesibilitatea energetică, proiecte de infrastructură și oportunități de investiții. 

În cadrul reuniunii de rang înalt, Georgios Stassis, CEO al Grupului PPC și Jacob Helberg, Subsecretar de Stat al Statelor Unite pentru Creștere Economică, Energie și Mediu, au discutat despre următoarea frontieră în dezvoltarea unei economii reziliente: cererea masivă de energie a inteligenței artificiale (AI). Pentru a răspunde acestei noi provocări, Grupul PPC construiește un centru de date emblematic pentru dezvoltarea AI, iar cifrele sunt impresionante. Un singur centru de date AI are nevoie de aproape 1 GW - suficient pentru a provoca pene de curent dacă este construit pe capacitatea existentă. 

Viziunea lui Stassis în acest segment este ambițioasă: zona fostelor mine de cârbune Kozani-Ptolemaida va căpăta o nouă identitate, cu o putere de 3-4 GW energie electrică verde care va susține un centru de date de 1 GW. În următorii 2-3 ani este planificată și construcția unei gigafactory în Grecia, iar acest model se intenționează a fi aplicat și în România, creând-se astfel un sistem regional interconectat. 

Modelul de cooperare transatlantică prezentat de Stassis și Helberg are la bază inovația, valorile comune și parteneriatele de durată. Grupul PPC lucrează deja cu americanii de la General Electric în Alexandroupolis, dezvoltând fibră optică și poziționând Grupul ca principal jucător PowerTech în tehnologia energiei din sud-estul Europei. Viitorul, au susținut ei, este în tehnologie de vârf pentru rețele electrice și interconectări. 

P-TEC este platforma emblematică pentru miniștrii energiei și delegațiile din Europa Centrală și de Est, care colaborează cu Departamentul Energiei din SUA, alte agenții americane și sectorul, privat pentru a aborda problemele energetice din Europa Centrală și de Est. 

