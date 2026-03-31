Investițiile în infrastructură, dezvoltarea capacităților de stocare și adaptarea la un context energetic tot mai instabil sunt principalele direcții pe care Hidroelectrica le urmărește în această perioadă.

Radu Constantin, CAO & CFO Hidroelectrica, a explicat că obiectivul central rămâne menținerea echilibrului în Sistemul Energetic Național, în condițiile unor crize suprapuse la nivel regional și global.

Potrivit acestuia, compania a accelerat investițiile, care au depășit 781 de milioane de lei în 2025, în timp ce contractele pentru modernizări și retehnologizări au trecut de 1,2 miliarde de lei.

„Tema discuțiilor din această după-amiază este foarte importantă în contextul în care ne găsim, atât din punct de vedere regional, cât și global. O să încep cu o abordare majoră pe subiectele legate și de Hidroelectrica, dar și impactul Hidroelectrica în Sistemul Energetic Național.

Cuvântul de ordine este asigurarea echilibrului. Acesta este dezideratul principal al companiei, astfel încât, alături de toți specialiștii din cadrul Hidroelectrica, ne îndreptăm spre această zonă. Mai ales în momentele de criză se vede exact disponibilitatea hidroagregatelor Hidroelectrica, astfel încât, în aceste momente în care tot contextul global este afectat de această criză a carburanților, noi, la Hidroelectrica, ne axăm pe un singur element foarte important, și anume investițiile”, a spus Radu Constantin.

Investiții de 781 de milioane de lei în 2025

„În anul 2025, investițiile în cadrul companiei s-au ridicat la o valoare de 781 de milioane de lei, astfel încât am înregistrat o creștere de peste 30% față de ce am realizat în anul precedent și cred că acesta este obiectivul principal al unei companii fanion a României, să facem investiții, astfel încât toate echipamentele noastre să fie puse la dispoziția Dispecerului Energetic Național, astfel încât în acele momente de criză care pot apărea de pe o zi pe alta, pot apărea în mod intempestiv, pot apărea într-un mod absolut aleatoriu și necalculat, Hidroelectrica să asigure acea stabilitate a Sistemului Energetic Național.

Din punct de vedere al contractelor, ca să vă dau și cifre exacte ce am făcut în anul 2025, beneficiez bineînțeles de faptul că Hidroelectrica a publicat săptămâna trecută, și ieri am avut conferință cu investitorii cu privire la evoluția și situațiile financiare ale anului 2025, și pot să vin cu cifre exacte în fața dumneavoastră. Pe lângă acea realizare, din punct de vedere al investițiilor în creștere față de anul precedent, Hidroelectrica a înregistrat contracte de modernizări și retehnologizări, în anul 2025, de peste 1,2 miliarde de lei. Aceste investiții se vor vedea cu siguranță în anii următori și în întreg planul de management al companiei, deosebit de ambițios”, a spus Radu Constantin.

Ce vrem în România? Securitate energetică pe termen lung sau să protejăm gândaci?

„Finalizarea anumitor obiective, de asemenea de importanță majoră pentru România, este un deziderat important. Știți acele obiective istorice ale companiei. Avem deosebit de mult de muncă acolo cu diverse organizații de mediu. Noi, intern, ne-am făcut treaba foarte bine, dar sunt situații neconforme cu privire la acțiunile în instanță, în care ne sunt atacate acordurile de mediu, iar la final când tragem linie noi trebuie să luăm o decizie. Ce vrem în România? Securitate energetică pe termen lung sau să protejăm diverse elemente, gen gândaci și alte situații de genul acesta?

Suntem într-o zonă în care noi încercăm să ne facem temele foarte bine în cadrul companiei, să avem buget de investiții. Și în acest an vom avea un buget de investiții foarte ambițios. Obiectivul final este ca energia curată din cadrul Hidroelectrica să ajungă la consumatorul final, pentru că, de fapt și de drept, toate aceste discuții pe care le avem trebuie să pună în prim plan consumatorul final”, a spus Radu Constantin.

Hidroelectrica, lider pe piața de energie din România

„Partea de furnizare, în cadrul companiei noastre, a explodat în ultimii 2 ani. Suntem furnizorul numărul 1 în România în momentul actual. Avem peste 1,3 milioane de clienți pe care îi deservim, astfel încât pe acest întreg lanț de la producător până la furnizarea de energie către consumatorul final, avem obiective ambițioase și încercăm să ne menținem în această zonă de adresabilitate către consumatorul final din România. Cu siguranță consumatorii români sunt atenți la ce se întâmplă la nivel global și pe piața de gaze, odată cu această liberalizare care vine în acest moment.

La partea de energie, anul trecut s-a liberalizat partea de energie din punct de vedere al pieței. A fost, de fapt, a treia reliberalizare, ca să zic așa, după anul 2018, 2021, a venit și acest an 2025. Am încercat, în cadrul Hidroelectrica, să ne adresăm de fiecare dată către consumatorul final.

Bineînțeles, noi, ca și companie strategică, avem partea aceasta comercială, deosebit de importantă pentru investitori și pentru toate entitățile care sunt atente la ceea ce face Hidroelectrica, și de corporate governance, să spun așa. Pe partea cealaltă, programele noastre de investiții și tot ceea ce avem noi, ca și dorință să facem, vor adresa și aceste solicitări deosebit de importante în această zonă”, a spus Radu Constantin.

Investițiile în stocare, o prioritate pentru Hidroelectrica

„Domnul prim-ministru Bolojan spunea că Hidroelectrica trebuia să facă investiții în stocare și întrebarea mea este dacă veți face investiții în stocare și dacă vă gândiți să investiți și în alte domenii: eolian, solar? Adică tot energie verde”, a spus Bogdan Chirieac.

„Da... Cu siguranță nu putem să mergem înainte fără să luăm în considerare și partea de stocare, partea de fotovoltaic, partea de foto plus eolian. Hidroelectrica are deja lansate în achiziție și semnate contracte de peste 400 de milioane de lei în două proiecte de stocare pe care le-am pornit în cursul anului precedent.

Unul este la Parcul Eolian de la Crucea - un proiect pentru care s-a încheiat contractul anul trecut. E vorba acolo de 100 de milioane de lei cu o stocare de 72 de MW. În partea cealaltă, la al doilea proiect pe care-l avem la Porțile de Fier II, suntem în curs de analiză a ofertelor. Acolo, licitația a început de la un preț de peste 300 de milioane de lei. Îl vom închide cu siguranță în perioada următoare. Ca și strategie, venim cu partea aceasta de stocare, să încercăm să alipim o capacitate de stocare la toate capacitățile hidro la care putem să ne lipim baterii, depinzând și de profilul hidrocentralei respective.

Avem proiecte în analiză internă foarte avansate și vom merge înainte pe partea aceasta de stocare. Cu siguranță capacitățile hidro pot fi compensate și putem să compensăm deficitul hidrologic, așa cum a fost anul trecut, care a fost un an extrem de greu din punct de vedere hidrologic. De fapt, a fost cel mai dificil an din punct de vedere hidrologic din ultimii 20 de ani, înregistrând o producție de doar 12 TWh energie.

Hidroelectrica și-a adaptat optica comercială la acest deficit de energie pe care l-am înregistrat. Am și cumpărat din piață, am fost deosebit de activi, iar o capacitate de stocare plus de regenerabilă ne va oferi și pe viitor posibilitatea să ne adaptăm cerințelor pieței și, la final, să oferim energie durabilă și de foarte mare reziliență către consumatorul final din România”, a spus Radu Constantin, la conferința „Energy Forum Ediția a XV-a: Piața energiei din România, sub presiunea noii realități”, organizată de DC Media Group.

