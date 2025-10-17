€ 5.0889
Data publicării: 20:24 17 Oct 2025

Centru de asistență pentru locuitorii afectați de explozia din Rahova. Persoanele evacuate, cazate la hotel. Bujduveanu, precizări
Autor: Iulia Horovei

stelian bujduveanu Sursa foto: Agerpres
 

Locuitorii afectați de explozia din Rahova primesc cazare, asistență și documente temporare.

Toți locuitorii Capitalei care au fost afectați de explozia blocului din Rahova vor fi cazați la hotel, urmând ca, de luni, 20 octombrie, să primească apartamente în alte blocuri, potrivit informațiilor transmise de primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.

„Primăria Capitalei a asigurat că nimeni nu va rămâne pe străzi. Avem deja peste 200 de persoane din aceste imobile care au fost înregistrate și urmează să fie transportate la hotelurile pe care le-am închiriat. Suntem pregătiți să asigurăm pe toată lumea - aproximativ 400-500 de locatari - că vor avea unde să petreacă noaptea în acest sfârșit de săptămână.

Începând de luni, punem la dispoziție apartamente din fondul locativ propriu și din piața liberă pentru ca familiile respective să se așeze pe termen mediu și lung (...) O locuință normală, mobilată, cu toate nevoile pentru locuitorii municipiului București”, a declarat primarul Bucureștiului.

Centru de asistență pentru persoanele afectate de explozie

Mai mult, în incinta liceului „Dimitrie Bolintineanu”, clădire și ea afectată de deflagrație, este organizat un centru de asistență pentru persoanele care locuiau în blocul afectat de explozie și care, momentan, nu pot reveni în locuințe din cauza pericolului reprezentat de stabilitatea construcției. 

De asemenea, cetățenii ale căror cărți de identitate se află în interiorul apartamentelor afectate vor primi noi documente temporare.

„Avem în curtea liceului un punct unic. S-a pus la dispoziție un număr unic pentru persoanele care n-au reușit să se apropie de locație, pentru a fi siguri că aici îi așteaptă cineva. Pe parcursul serii vom avea echipe mixte de la Primăria Capitalei, instituțiile Prefecturii și inclusiv evidența populației municipiului București - pentru cei care nu au cărți de identitate sau le-au uitat în interiorul imobilelor. Le vom asigura cărți de identitate temporare. 

(...) Am hotărât să alocăm, în primă fază, 2,9 milioane de lei pentru orice fel de cheltuială, inclusiv un cont financiar pentru nevoi pe care azi nu le știm - pentru urgențe - și orice fel de cheltuială care ține de contribuția la instalații, macarale, care să ajute ISU București-Ilfov, pentru a reuși să elibereze cât mai repede zona respectivă”, a mai declarat Stelian Bujduveanu, vineri seară.

Persoanele implicate au fost înregistrate și vor beneficia de cazare pentru următoarea perioadă, alimente și medicamente, potrivit DSU. 

Totodată, la centrul organizat în incinta liceului sunt prezenți psihologi din cadrul IGSU si ISU București-Ilfov, care acordă suportul psihologic și emoțional persoanelor direct afectate si aparținătorilor victimelor. 

Numărul de telefon la care pot apela persoanele afectate de explozie este 0219524 - telefon urgențe sociale (DGASPC). 

