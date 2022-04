Cele mai bune metode pentru a-i face față unui „vampir energetic”

Unul dintre terenurile lor de vânătoare preferate este locul de muncă, așa că angajații trebuie să fie precauți atunci când se întorc la munca în persoană, potrivit lui Tessa West, profesoară de psihologie la Universitatea din New York (NYU) și autoarea cărții „Jerks at Work: Toxic Coworkers and What to about them”.

„Cred că acești oameni sunt epuizanți, deoarece de fiecare dată când interacționați cu ei, întâmpinați o experiență stresantă”, a spus West.

Unii dintre acești prădători sunt mai ușor de observat decât alții. Cu toate acestea, semnele cele mai evidente sunt sentimentele de incertitudine și teamă înainte de a te implica într-o discuție cu ele, a spus aceasta.

„Dacă îți poți simți ritmul cardiac și palmele transpira fizic, înseamnă că te afli într-un loc foarte dificil, deoarece de cele mai multe ori răspunsurile la stres nu sunt perceptibile”, a explicat West.

Acești oameni pot fi deghizați în extrovertiți care oferă contribuții la întâlniri și se oferă voluntari pentru a se alătura comitetelor pentru a fi văzuți și recunoscuți, dar care rareori își îndeplinesc sarcinile, a remarcat ea.

Învață să ripostezi

„Primul pas pentru a opri un vampir energetic să te prăduiască este să recunoști că ești vizat”, a spus psihologul Peter Economy, pentru CNN.

Odată ce observați acele semne de avertizare, refuzați să îi faceți pe plac.

Este întotdeauna cel mai bine să evitați interacțiunile cu făptuitorul dacă puteți, dar dacă este inevitabil să discutați, trebuie să dezvoltați un stil de comunicare direct, a spus West.

Spune în mai multe rânduri? „Ok, este timpul să pleci, această conversație s-a încheiat”, a explicat ea.

West folosește, de asemenea, un truc simplu, dar eficient atunci când încearcă să evite un vampir energetic: ea se ridică pur și simplu.

Nu vă așezați la birou, deoarece vampirii energetici nu captează semnale subtile, nonverbale, că este timpul să plecați și vor rămâne acolo pentru totdeauna, a spus ea.

„Când stai în picioare, creează un fel de urgență sau disconfort”, a spus West.

Pentru a termina conversația, spune-i celeilalte persoane că trebuie să pleci, apoi părăsește-ți spațiul de lucru și mergi într-o excursie rapidă la baie sau în altă parte, a adăugat ea.

La fel ca vampirii obișnuiți, vampirii energetici se feresc de lumina soarelui. Ei vor evita angajații care au o personalitate strălucitoare, pozitivă, a spus Economy.

„Dacă ești în mod natural foarte optimist, atunci ei vor găsi pe altcineva care este mai slab și nu are aceeași apărare”, a continuat West.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News