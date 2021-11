Cea mai frecventă greșeală făcută atunci când te speli pe dinți. Cercetările arată de ce se strică dinții

Dentiştii au început să recomande spălarea pe dinţi timp de două minute din anii 1970, iar mai târziu, au recomandat folosirea unei periuţe de dinţi cu peri moi. Cu toate acestea, consensul de astăzi se bazează în principal pe studii publicate începând cu anii 1990, care au analizat timpul de periaj, tehnicile şi tipul de periuţă de dinţi, potrivit CNN.

Aceste studii au arătat că două minute de periaj au dus la o reducere a plăcii dentare. Cu toate acestea, pe baza a ceea ce ştim despre efectele nocive ale creşterii excesive a plăcii bacteriene, este probabil ca eliminarea unei cantităţi mai mari de placă bacteriană la fiecare periaj să fie legată de o sănătate orală mai bună.



Atunci când ne spălăm pe dinţi, o facem cu scopul principal de a elimina microbii, cunoscuţi sub numele de placă dentară, de pe suprafeţele dinţilor. Această placă este o acumulare de bacterii, ciuperci şi viruşi care trăiesc împreună într-o comunitate cunoscută sub numele de biofilm microbian. Biofilmele sunt foarte lipicioase şi pot fi îndepărtate doar prin periaj.



Faptul că nu ne spălăm pe dinţi în mod corespunzător sau nu ne spălăm suficient de mult timp poate duce la niveluri mai ridicate de placă bacteriană, ceea ce poate activa în cele din urmă răspunsul imunitar al organismului nostru, conducând în cele din urmă la inflamaţii şi afecţiuni precum gingivita. Inflamaţia nu este, de obicei, dureroasă, dar provoacă adesea sângerări ale gingiilor la periaj şi, uneori, respiraţie urât mirositoare. Biolfilmul poate provoca, de asemenea, cariile dentare.

Tehnica "Bass", cea mai recomandată pentru spălarea dinților

Există multe tehnici de periaj diferite care pot fi folosite pentru perierea corectă a dinţilor. Una dintre cele mai recomandate este tehnica „Bass" modificată, care are rolul de a curăţa la nivelul şi sub linia gingiei, zona în care se formează mai întâi placa bacteriană şi care este cel mai probabil să provoace inflamaţii.



Ar trebui să vă spălaţi întotdeauna pe dinţi cu o forţă blândă, deşi, studiile nu arată exact. Periajul delicat este de preferat pentru a nu deteriora ţesuturile dure şi moi din gură.



Mulţi factori pot afecta tipul de tehnică, cum ar fi periuţa de dinţi, pasta de dinţi sau aţa dentară pe care o folosiţi.



Curăţarea interdentară, pe care cei mai mulţi dintre noi o cunoaştem pur şi simplu ca aţă dentară, este, de asemenea, recomandată alături de periajul dinţilor. Studiile au constatat că atât cariile dentare, cât şi gingivita pot fi reduse prin folosirea aţei dentare.



Cel mai eficient mod de a folosi aţa dentară constă în glisarea aţei dentare între gingii şi dinte şi menţinerea ei ferm pe dinte, astfel încât aţa dentară să îl „îmbrăţişeze", şi frecarea de-a lungul suprafeţei dintelui cu o mişcare uşoară de sus în jos, avansând uşor aţa dentară sub linia gingivală. Periuţele interdentare, care pot fi împinse între dinţi la nivelul gingiei, pot fi şi mai eficiente, relatează Mediafax.