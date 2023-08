Ce tort au primit gemenii panda Pit şi Paule la aniversarea lor de la grădina zoologică din Berlin - Imagini virale

Urşii au examinat curioşi cadoul de ziua lor, care era umplut cu bambus, fructe şi legume şi decorat cu cifra patru realizată din suc congelat de sfeclă roşie.

Tortul le-a oferit celor doi preferaţi ai grădinii zoologice o plăcere evidentă - mai ales ca jucărie - în timp ce îşi petreceau ziua de naştere zburdând pe gazonul din incinta exterioară.

Foto

Germany-born Panda twin cubs Pit and Paule celebrated their 4th birthday with an ice cake at the Berlin Zoo on August 31. pic.twitter.com/5CyPCGLoBj