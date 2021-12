Ce sfaturi i-a dat Regele Mihai nepotului său Nicolae

Nicholas Michael de Roumanie Medforth-Mills a vorbit despre sfaturile primite de la Regele Mihai. Acesta a mărturisit că bunicul său i-a spus să își iubească țara.

„Să iubesc această țară. Să am răbdare. Să fiu sincer. Și să fiu, de când m-am mutat aici, să am un rol public. Să pun totul înaintea familiei, chiar dacă familia e la bază. Și să pun pe primul loc binele țării.”, a relatat Prințul Nicolae despre sfaturile pe care i le-a dat Regele Mihai.

„Sunt un patriot, iubesc această țară. Dacă e pentru Regele Mihai, asta vreau să fac. Trebuie să se țină viu orice.”, a mai spus Nicolae la Realitatea Plus.

Acesta a vorbit și despre perioada grea a exilului, după abdicarea forțată.

„Am încercat să mă pun în poziția lui. Mi-a explicat. Până la urmă s-a gândit la popor și la țară. Cum pot rezolva. Și știm ce s-a întâmplat, cu mareșalul Antonescu. Când am fost destul de mare nu mi-am pus niciodată această întrebare, cu ce a plecat, cum. Propaganda... a spus că a plecat cu 3-4 bagaje, un jeep, motocicleta, a fost controlat. A început viața de la zero, cu nimic. Bunica mea a muncit și a economisit bani.”, a povestit acesta despre viața Regelui Mihai în exil.

„Am vrut să-mi văd bunicul în ultimele zile de viață. Nu am fost lăsat”

Nicholas Michael de Roumanie Medforth-Mills a descris ultimii doi ani de viață ai Regelui Mihai în care el ar fi încercat să-l vadă de mai multe ori, dar nu ar fi fost lăsat de Principesa Margareta. Regele Mihai a murit la 5 decembrie 2017, la Aubonne, Elveția, la 96 de ani, fiind înmormântat în țară, la 16 decembrie 2017.

”Am vrut să-mi văd bunicul în ultimele zile de viață (...) Au fost anumiți oameni care au intrat și de la ei am aflat că bunicul meu a încercat să mă vadă.”, a mai spus Nicolae.

Despre acuzațiile că a încercat să intre cu forța (în noiembrie 2017 - n.red.), acesta a spus că a fost dat în judecată de Principesa Margareta.

”Nu știu când a fost luată decizia (să nu meargă cu familia regală la înmormântare - n.red.). (...) Am primit mesajul că nu voi fi lăsat să urc în tren, am spus ok. Am reținut că nu am fost lăsat. Un șofer m-a așteptat și am plecat la Curtea de Argeș cu mașina mea.

Am fost primit până la urmă (la parastasul de un an, din 2018 - n.red.). Am fost în aceeași sală, dar oprit la ușă. Părintele Calinic m-a luat de mână și am intrat. El a zis că aici e casa mea și fac ce vreau în casa mea, m-a luat de mână și am intrat”, a mai povestit acesta momentele de după înmormântarea bunicului său, Regele Mihai.

VEZI ȘI: Nicolae, nepotul Regelui Mihai, despre excluderea sa din linia succesorală la Coroana României: Lucrurile s-au schimbat peste noapte